民進黨成立公投奧步應變小組 籲民眾勿轉假訊息

民進黨召開「四個不同意，奧步滾出去」1218民進黨打擊奧步小組成立記者會。（記者田裕華攝）

2021/12/13 09:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕四大公投本週六登場，民進黨今召開記者會宣布成立「公投奧步緊急應變小組」，提出「九大奧步」、高喊「四個不同意，奧步滾出去」，並提醒民眾，在公投投票前夕，錯假訊息及奧步將變本加厲，請民眾勿輕易轉發來源不明的訊息，看到相關錯假訊息及奧步也能盡快蒐證，保衛民主機制。

羅致政說明「九大奧步」內容，他指出，有民眾在街頭發放精美假文宣，有心人士系統性干擾公投的「黑函步」；不明人士騎機車跟垃圾車高喊「支持民進黨投四個同意」誤導民眾，說服不了民眾就混淆民眾的「機車步」；國民黨立委葉毓蘭稱蘭嶼民眾因不能享受優惠不願移除核廢料，及國民黨議員謝龍介稱萊豬吃多了睪丸會縮小等，公開傳播謠言的「造謠步」。

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羅致政指出，日前，還有反毒豬我聯盟鬧場鬧場公投說明會的「擾亂步」，以及網路有大規模境外留言，製造輿論風向的「境外干擾步」等。他提醒民眾，這些錯假訊息動作，未來幾天會更變本加厲，應特別注意。

民進黨發言人簡舒培進一步說明，還有不明人士偽裝民進黨立委蘇治芬，以電話拜託民眾投同意票的「電話詐騙步」；國民黨台中市議員非查證，就在議會殿堂烏龍爆料，誣指民間團體設宴是民進黨公投說明會、混淆視聽搞亂民眾信任的「移花接木步」；有心人士竄改蔡總統貼文及社群特效框的「串改設計步」，以及破壞民進黨公職公投宣傳布條的「割布步」等。

律師黃帝穎說明，公投法不如「選罷法」有各個犯罪規範，但各種奧步同樣有法律責任，例如竄改總統貼文可能涉及「著作權法」，割裂布條也可能涉及「毀損罪」，可處兩年以下有期徒刑，至於公投散佈謠言行為，「社維法」也有行政處罰。他提醒民眾，對於訊息來源不明，不要輕易轉發，以免成為幫兇，也呼籲支持者看到奧步盡快蒐證，一起保障民主機制。

黃帝穎補充，公投法當天仍能發布民調、宣傳公投，但投票所30公尺內不能進行干擾勸誘妨礙他人投票，提醒民眾避免在投票所30公尺內做拉票行為。

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