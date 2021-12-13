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    G7再次關切台海穩定 外交部：世界主要民主國家共識

    G7外長會議於12日在英國利物浦發布G7主席國聲明，由英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）代表發布。聲明除重申5月G7外長會議公報、6月G7領袖峰公報所強調台海和平與穩定的重要性外，並對「脅迫性經濟政策」表達關切。 （取自G7官方flickr相簿）

    G7外長會議於12日在英國利物浦發布G7主席國聲明，由英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）代表發布。聲明除重申5月G7外長會議公報、6月G7領袖峰公報所強調台海和平與穩定的重要性外，並對「脅迫性經濟政策」表達關切。 （取自G7官方flickr相簿）

    2021/12/13 09:50

    〔記者呂伊萱／台北報導〕七大工業國集團（G7）11至12日在英國利物浦舉行外交首長會議。繼6月領袖峰會首度強調台灣海峽和平與穩定重要性後，此次各國外長再次關切台海現況。外交部表示，G7各國外長持續重視台海和平與穩定，並關切中國以經濟手段行使政治壓力，凸顯維持台海和平與穩定已是世界主要民主國家的高度共識。我方高度歡迎與誠摯感謝。

    G7外長會議於12日在英國利物浦發布G7主席國聲明，由英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）代表發布。聲明除重申5月G7外長會議公報、6月G7領袖峰公報所強調台海和平與穩定的重要性外，並對「脅迫性經濟政策」表達關切。

    外交部今指出，這是英國政府今年擔任G7主席國以來，第三度強調維護台海和平與穩定的重要性，更首度納入對中國採行「脅迫性經濟政策」的關切。另外交部羅列，英國首相強生（Boris Johnson）、外相特拉斯、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、英國秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）等人，近來數度強調維護台海和平及穩定的重要性。

    外交部也說，從今年4月的美日元首峰會、5月的美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議、6月的日澳2+2會談、G7領袖峰會以來，G7外長持續重視台海安全情勢，凸顯維持台海和平與穩定已經是美、日、英、法、德、義、加及歐盟等世界主要民主國家元首及領導階層的高度共識。G7聲明也涵蓋氣候丶公衞丶區域情勢丶民主治理等議題，尤其對中國以經濟手段脅迫民主愛好國家，呼籲民主國家團結一致因應中國威權脅迫。

    在台英關係部分，外交部亦強調，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續秉持透明、高標準及共享價值等民主原則，與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

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