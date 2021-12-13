台東外銷釋迦外盒上寫「China」 賴坤成：很刺眼也很無奈

賴坤成表示，外銷鳳梨釋迦上寫著「Product of Taiwan, China」，實在很刺眼。（圖擷取自賴坤成臉書）

2021/12/13 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕台東鳳梨釋迦11月邁入盛產期，近期各農政單位都在協助找尋外銷通路。前立委賴坤成在臉書分享外銷到香港的釋迦水果箱，上頭寫著「Product of Taiwan, China」，讓賴坤成感嘆：「很刺眼，很無奈...」；對於台東縣政府發新聞稿宣稱，截至12月6日為止已替台東農民銷售了37萬公斤，他則直言：「農民聽到饒慶鈴縣長說已完銷37萬公斤，笑了.....」。

賴坤成在臉書指出，這波鳳梨釋迦被中國禁止出口，針對1.5萬噸的鳳梨釋迦，農委會提出出口5000公噸、內銷5000公噸、加工冷凍3000噸的去化目標。為協助產銷，公布海外拓銷獎勵基準，為達成釋迦5000公噸的目標，歐美地區空運每公斤補助105元、海運20元；中東地區空運70元、海運12元；其他地區空運45元、海運9元。

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賴坤成表示，外銷訂單的大宗市場香港，目前末端市面價格約1斤45元，比較起農委會「好釋蓮連」平台1斤70元還要低，貿易商在產地收購價格約1斤25-35元，還要再負擔檢驗、分級、包裝、箱子費用，再加上陸海空運費。賴坤成質疑：「即便政府有補助，恐怕仍是賠本生意，有必要花大筆錢補助貿易商低價收購再到香港低價出售嗎？」

賴坤成提到，「強化國內企業團購」、「增加團膳出路」是他最近努力的方向，但他回去台東走訪多處集貨場之後，大概心理有譜。賴坤成指出，台東縣政府發新聞稿宣稱，截至12月6日為止已替台東農民銷售了37萬公斤，而劉櫂豪立委拚死拚活才銷了1000箱10台斤的釋迦，也不過6000公斤，賴坤成直言：「有差那麼懸殊嗎？農民聽到饒慶鈴縣長說已完銷37萬公斤，笑了.....」

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