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    公投創意宣導 遊戲嘉年華認識4個不同意

    四大公投的題目結合趣味小遊戲，闖關完成就知道為何要「4個不同意」，創意公投宣導吸引親子參加。（張豪澤服務處提供）

    四大公投的題目結合趣味小遊戲，闖關完成就知道為何要「4個不同意」，創意公投宣導吸引親子參加。（張豪澤服務處提供）

    2021/12/12 18:59

    〔記者王涵平／台南報導〕四大公投的題目結合趣味小遊戲，闖關完成就知道為何要「4個不同意」，創意公投宣導吸引親子參加。

    台灣農權會主辦的公投遊戲嘉年華，今在新營南瀛綠都心公園舉行，台灣農權總會會長、南市議員參選人張豪澤表示，公投議題都與民眾生活息息相關的，為了讓民眾能多了解公投議題內容，支持政府4個不同意的理念，規劃結合闖關遊戲的宣導活動。

    台南市長黃偉哲夫人劉育菁、國策顧問張田黨與民眾同樂，大讚有創意。

    張豪澤表示，之前透過日本導演新海誠的動畫電影「你的名字」欣賞會，宣傳反對核四重啟的理念，在網路引起熱烈討論。

    今日嘉年華遊戲包含九宮格、憤怒鳥、套圈圈以及彈珠台等，簡單又有趣，闖關成功就可以獲得1次棉花糖DIY。

    也在國小任教的劉育菁表示，台南市是美食之都，食安一直是台南市府最重視的問題，萊豬雖然開放進口1年多，都沒有任何食安問題。身為老師，學校對空氣品質一直很注重，台南市冬天的空氣品質不好，都是因為東北季風帶來別處的髒空氣，天然氣三接站一定要蓋，才能減少空污，給孩子一個乾淨的天空。

    現場也安排磐果舞蹈劇場帶來2首熱情活力的歌舞表演，許多家庭三代一起來參加，甚至還有旅台外國朋友來湊熱鬧。

    四大公投的題目結合趣味小遊戲，闖關完成就知道為何要「4個不同意」，創意公投宣導吸引親子參加。（張豪澤服務處提供）

    四大公投的題目結合趣味小遊戲，闖關完成就知道為何要「4個不同意」，創意公投宣導吸引親子參加。（張豪澤服務處提供）

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