為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    紙製投票匭是真的！成本低又方便 中選會：將逐步取代傳統投票匭

    中選會今天澄清，紙製的投票匭具有低成本、使用便利等優點，真的是制式票匭，且未來將漸次取代傳統投票匭；圖為2014年地方公職人員選舉前，中央選情中心日預演時公布首度使用的紙質投票匭。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    中選會今天澄清，紙製的投票匭具有低成本、使用便利等優點，真的是制式票匭，且未來將漸次取代傳統投票匭；圖為2014年地方公職人員選舉前，中央選情中心日預演時公布首度使用的紙質投票匭。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2021/12/12 17:21

    〔中央社〕網路謠傳「紙製投票匭」並非制式投票匭；中選會今天說，這是錯誤訊息；中選會從2014年起，就已使用紙製投票匭辦理投開票作業，具有低成本、使用更便利等優點，並漸次汰換傳統投票匭。

    中選會下午透過新聞稿表示，最近網傳12月18日公投當天，如果各投開票所使用紙製投票匭供投票權人使用，「紙製投票匭並非制式投票匭」，與事實不符。

    中選會說，所有投開票所投票匭在投票權人開始投票前、開票完畢後，都會向民眾公開展示空票匭，並有監察人員在場依法監督；中選會也依過去以來的選務革新，在2012年就已規劃設計紙製投票匭，之後也依法修正投票匭式樣，增訂紙製投票匭規格，因此紙製投票匭也屬制式投票匭。

    中選會表示，從2014年地方公職人員選舉開始，就採傳統投票匭與紙製投票匭併用方式，並沒有網傳紙製投票匭並非制式投票匭的情形。

    相較紙製投票匭，中選會說，傳統投票匭是採強化玻璃纖維、不銹鋼等材料製作，或使用鋁合金、塑膠瓦楞板等材質，有製作、搬運、維修及保管等缺點，因此中選會與各地選委會從2014年起，就已使用紙製投票匭辦理投開票作業，並漸次汰換及取代傳統投票匭。

    中選會指出，紙製投票匭具有低成本、使用更便利等優點，許多民主國家也採用，並獲得選務人員及投票權人好評；同時，紙製投票匭早已使用多年，因此網傳內容紙製投票匭並非制式投票匭，是錯誤訊息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投當天可宣傳 中選會：若妨害或擾亂投票依法處理
    2021/12/10 17:39

    公投當天可宣傳 中選會：若妨害或擾亂投票依法處理
    四項公投案12/18登場 1988萬餘人具投票權
    2021/11/08 11:43

    四項公投案12/18登場 1988萬餘人具投票權

    看好台中房市前景 這品牌一次開2店
    驗票首日會驗完208個票匭 達成進度13.3％
    2018/12/03 18:16

    驗票首日會驗完208個票匭 達成進度13.3％
    痛到大哭！投票手竟卡入票匭 網友傻眼：第一次看到
    2018/11/27 17:51

    痛到大哭！投票手竟卡入票匭 網友傻眼：第一次看到
    網傳票匭耍詐設夾層 中選會駁斥「不可能」
    2014/11/28 10:37

    網傳票匭耍詐設夾層 中選會駁斥「不可能」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播