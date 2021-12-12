紙製投票匭是真的！成本低又方便 中選會：將逐步取代傳統投票匭

中選會今天澄清，紙製的投票匭具有低成本、使用便利等優點，真的是制式票匭，且未來將漸次取代傳統投票匭；圖為2014年地方公職人員選舉前，中央選情中心日預演時公布首度使用的紙質投票匭。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2021/12/12 17:21

〔中央社〕網路謠傳「紙製投票匭」並非制式投票匭；中選會今天說，這是錯誤訊息；中選會從2014年起，就已使用紙製投票匭辦理投開票作業，具有低成本、使用更便利等優點，並漸次汰換傳統投票匭。

中選會下午透過新聞稿表示，最近網傳12月18日公投當天，如果各投開票所使用紙製投票匭供投票權人使用，「紙製投票匭並非制式投票匭」，與事實不符。

請繼續往下閱讀...

中選會說，所有投開票所投票匭在投票權人開始投票前、開票完畢後，都會向民眾公開展示空票匭，並有監察人員在場依法監督；中選會也依過去以來的選務革新，在2012年就已規劃設計紙製投票匭，之後也依法修正投票匭式樣，增訂紙製投票匭規格，因此紙製投票匭也屬制式投票匭。

中選會表示，從2014年地方公職人員選舉開始，就採傳統投票匭與紙製投票匭併用方式，並沒有網傳紙製投票匭並非制式投票匭的情形。

相較紙製投票匭，中選會說，傳統投票匭是採強化玻璃纖維、不銹鋼等材料製作，或使用鋁合金、塑膠瓦楞板等材質，有製作、搬運、維修及保管等缺點，因此中選會與各地選委會從2014年起，就已使用紙製投票匭辦理投開票作業，並漸次汰換及取代傳統投票匭。

中選會指出，紙製投票匭具有低成本、使用更便利等優點，許多民主國家也採用，並獲得選務人員及投票權人好評；同時，紙製投票匭早已使用多年，因此網傳內容紙製投票匭並非制式投票匭，是錯誤訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法