被曝與林秉樞吃飯 何欣純喊衰：到場才知只2人 且是為了王定宇

何欣純先前已表態要爭取選台中市長，支持者也反應熱烈，這次與林男見一次面就被流出照片是否與市長選舉有關?何欣純則單純回應:感謝把她當大咖。（記者唐在馨翻攝）

2021/12/12 10:41

〔記者唐在馨／台中報導〕有意參選下屆台中市長的民進黨籍立委何欣純，與林秉樞吃飯合照被流出，她透露當天到場才知道只有二人吃飯，而林秉樞會一直找她，竟然是因為當初王定宇租屋事件扯上她而主動連繫，何欣純說，上次事件已經很衰，這次吃一次飯見一次面也被扯上，更衰。

至於為何只見一次面，而且是由對方手機拍攝的照片會流出?再由國民黨籍的議員在市政總質詢拿出來說，是否與市長選舉有關?質詢的李麗華表示，與市長選舉無關，只是單純看到有此事件，而何欣純則說不論原因為何，「感謝對方把她當大咖」。

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立委高家瑜被男友家暴事件延燒，國民黨議員李麗華利用總質詢拿出台中市立委何欣純與林秉樞用餐合照，表示台中市也有「大咖」被捲入，何欣純已解釋事實上只吃飯時就是跟林第一次見面，扣除去林母公祭致意，也就只見一次面，事情很單純。

至於各界好奇很少在台北用餐的何欣純為何會跟林見面吃飯?何欣純說，林男原本毫無淵源，先前王定宇租屋事件鬧出她跟王定宇大學時期同租一層樓的事件，之後林才主動來連繫，內情她不願再透露，事情到此為止，但只見一次面就又被捲入，何欣純說，真的很無辜。

何欣純說，她只跟林見過一次面，吃過一次飯就被要求合照，身為民代，對於民眾要求合照能拒絕嗎?不過，對於唯一一次在林男要求，由林男手機所拍的合照，竟然在他被收押後還會流出來，外界很多人認為很不單純，何欣純則說，支持者的確有很多反應，但她認為這起家暴案就交由司法單位偵辦，她的部份就是很單純，不必再回應。

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何欣純先前已表態要爭取選台中市長，支持者也反應熱烈，這次與林男見一次面就被流出照片是否與市長選舉有關?何欣純則單純回應:感謝把她當大咖。（取自何欣純臉書）

何欣純先前已表態要爭取選台中市長，支持者也反應熱烈，這次與林男見一次面就被流出照片是否與市長選舉有關?何欣純則單純回應:感謝把她當大咖。（記者唐在馨攝）

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