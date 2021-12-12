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    首頁　>　政治

    「民主進步黨」名稱遭批不當 謝長廷：有點時空錯亂的感覺

    謝長廷發文說，最近有人批評「民主進步黨」這個名字不當，但「政黨的主要目標就是要爭取執政實現黨綱的理念，如今民進黨已經第二次執政，還要檢討名字取得好不好，有點時空錯亂的感覺」。（資料照）

    謝長廷發文說，最近有人批評「民主進步黨」這個名字不當，但「政黨的主要目標就是要爭取執政實現黨綱的理念，如今民進黨已經第二次執政，還要檢討名字取得好不好，有點時空錯亂的感覺」。（資料照）

    2021/12/12 00:51

    〔即時新聞／綜合報導〕駐日代表謝長廷11日在臉書發文說，近日有人要檢討「民主進步黨」的取名，讓他直呼，「有點時空錯亂的感覺」。他也說，組黨取名的結果是經過民主程序，且政黨成敗的原因並不在名稱，而在是否得到人民的信賴。

    謝長廷發文說，最近有人批評「民主進步黨」這個名字不當，要追究始作俑者，「政黨的主要目標就是要爭取執政實現黨綱的理念，政治主要看結果，如今民進黨已經第二次執政，還要檢討名字取得好不好，有點時空錯亂的感覺」。

    謝長廷指出，他建黨當初提案時，有查過世界政黨資料，發現冠上國家名稱的政黨大多是極右或極左的政黨，當年的中國國民黨和中國共產黨就是好例子，日本只有日本共産黨有冠「日本」，自由民主黨和立憲民主黨都沒有，美國的共和黨和民主黨也都沒有冠上國名。

    他說，而且組黨當時，所謂台灣結和中國結糾纏不休，有人提議「中國民主黨」、有人喜愛「台灣民主黨」，為爭取建黨時效，大家同意採用「民主進步黨」，這是民主的程序和結果，不是任何個人意志可以強制。

    謝長廷說，何況，政黨成敗的原因並不在名稱，而在是否得到人民的信賴，台灣開放黨禁後，以台灣為名的黨很多，但為什麼發展不起來？原因在人民的信賴。謝長廷直指，政黨名字好不好，其實是見仁見智的問題，但民主社會不必隨便扣上陰謀的帽子！

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