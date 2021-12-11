為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨澎湖隊把握公投黃金週 前進北辰市場宣導四個不同意

    民進黨澎湖隊在北辰市場路口拿標語，與背後國民黨反萊豬標語相互對決。（民進黨澎湖縣黨部提供）

    民進黨澎湖隊在北辰市場路口拿標語，與背後國民黨反萊豬標語相互對決。（民進黨澎湖縣黨部提供）

    2021/12/11 11:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕十二月十八日四大公投即將舉行，台灣兩大政黨將公投的結果，提升為對蔡英文政府執政的信任公投；連日來民進黨發起全國遍地開花總動員活動，民進黨澎湖縣黨部「澎湖隊」也響應，把握黃金衝刺週末，前進馬公北辰市場。

    由於四大公投不再是單純民生議題，在國民黨、民進黨兩大黨激烈政黨對決後，更提升為國防、外交，甚至於對蔡英文政府的信任投票，因此執政的民進黨傾巢而出，發動「一二一八公投台灣隊站出來！全台遍地開花總動員！」民進黨澎湖縣黨部跨海響應，由盧長在主委領軍，號召黨公職與幹部組成「澎湖隊」。

    澎湖隊包含立法委員楊曜、總統府國策顧問陳光復前縣長、陳慧玲議員、呂黃春金議員、蔡清續議員、蘇育德代表、蔡良田全代、洪添英顧問、吳順福執委、盧宏岩評委、謝彥舜評委、王宗彬主任、冼義哲執行長以及青年組陳韻如組長、吳鴻任副組長、許唯展總務長、洪國珍總幹事等多位黨公職幹部。

    公投前最後一個黃金週末，澎湖隊以北辰市場為大本營，在北辰自由塔站路口拿標語、前進北辰市場動員宣傳，展現改革不能走回頭路、共同守護台灣的決心。民進黨澎湖縣黨部呼籲民眾，十二月十八日公投，十八歲以上民眾就有投票權，前進投票所投下四個不同意，一起守護台灣，號召首投族與民眾長輩一起為台灣再一次挺身而出，投下四個不同意為自己也為後代創造美好的未來。

    民進黨澎湖縣黨部主委盧長在〈中〉，深入北辰市場宣導四個不同意。（民進黨澎湖縣黨部提供）

    民進黨澎湖縣黨部主委盧長在〈中〉，深入北辰市場宣導四個不同意。（民進黨澎湖縣黨部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公投賭盤麥來亂 高市警：敢開盤就抓
    2021/12/11 10:26

    公投賭盤麥來亂 高市警：敢開盤就抓
    四大公投決戰！府院黨加強衝刺中南部 蔡蘇17日南北趕場
    2021/12/11 10:07

    四大公投決戰！府院黨加強衝刺中南部 蔡蘇17日南北趕場

    亞灣建設效應外溢 瑞隆商圈房價見3
    藍營基層要求表態公投 侯友宜：每個議題有自己的想法
    2021/12/11 09:50

    藍營基層要求表態公投 侯友宜：每個議題有自己的想法
    公投大遊行 侯友宜、林姿妙不參加 黃敏惠將現身破謠言
    2021/12/11 09:28

    公投大遊行 侯友宜、林姿妙不參加 黃敏惠將現身破謠言

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播