民進黨澎湖隊把握公投黃金週 前進北辰市場宣導四個不同意

民進黨澎湖隊在北辰市場路口拿標語，與背後國民黨反萊豬標語相互對決。（民進黨澎湖縣黨部提供）

2021/12/11 11:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕十二月十八日四大公投即將舉行，台灣兩大政黨將公投的結果，提升為對蔡英文政府執政的信任公投；連日來民進黨發起全國遍地開花總動員活動，民進黨澎湖縣黨部「澎湖隊」也響應，把握黃金衝刺週末，前進馬公北辰市場。

由於四大公投不再是單純民生議題，在國民黨、民進黨兩大黨激烈政黨對決後，更提升為國防、外交，甚至於對蔡英文政府的信任投票，因此執政的民進黨傾巢而出，發動「一二一八公投台灣隊站出來！全台遍地開花總動員！」民進黨澎湖縣黨部跨海響應，由盧長在主委領軍，號召黨公職與幹部組成「澎湖隊」。

請繼續往下閱讀...

澎湖隊包含立法委員楊曜、總統府國策顧問陳光復前縣長、陳慧玲議員、呂黃春金議員、蔡清續議員、蘇育德代表、蔡良田全代、洪添英顧問、吳順福執委、盧宏岩評委、謝彥舜評委、王宗彬主任、冼義哲執行長以及青年組陳韻如組長、吳鴻任副組長、許唯展總務長、洪國珍總幹事等多位黨公職幹部。

公投前最後一個黃金週末，澎湖隊以北辰市場為大本營，在北辰自由塔站路口拿標語、前進北辰市場動員宣傳，展現改革不能走回頭路、共同守護台灣的決心。民進黨澎湖縣黨部呼籲民眾，十二月十八日公投，十八歲以上民眾就有投票權，前進投票所投下四個不同意，一起守護台灣，號召首投族與民眾長輩一起為台灣再一次挺身而出，投下四個不同意為自己也為後代創造美好的未來。

民進黨澎湖縣黨部主委盧長在〈中〉，深入北辰市場宣導四個不同意。（民進黨澎湖縣黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法