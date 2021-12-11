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    四大公投決戰！府院黨加強衝刺中南部 蔡蘇17日南北趕場

    四大公投決戰，府院黨加強衝刺中南部票源，行政院長蘇貞昌與總統蔡英文17日將南北趕場造勢。（資料照）

    四大公投決戰，府院黨加強衝刺中南部票源，行政院長蘇貞昌與總統蔡英文17日將南北趕場造勢。（資料照）

    2021/12/11 10:07

    〔記者李欣芳／台北報導〕本月18日即將舉行4大公投案投票，在即將進入最後一週的朝野決戰期，經府院黨高層進行全面基層宣講後已扭轉原本的劣勢，其中珍愛藻礁公投評估幾呈現五五波的拉鋸，黨政人士今天上午表示，府院黨在最後關頭將加強衝刺中南部的公投票源，由於藍營在北部的基本盤比較強，府院黨盼以衝出中南部的公投票來彌補北部公投票的差距，全面催出4個「不同意」票。

    黨政人士說，民進黨17日比照選戰規格舉辦的台北市、高雄市這2場大型公投造勢晚會，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等府院高層也都將南北趕場造勢。

    反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四與公投綁大選等4個公投案將在18日舉行投票，府院黨認為4大公投案攸關台灣國際經貿、能源轉型等重要發展，正在基層全面宣講造勢，盼能衝出蔡總統連任時的817萬票，以否決這4項公投。

    黨政人士上午表示，府院黨在最後關頭要加強衝刺中南部的公投票源，讓基層民眾更了解公投案的內容與政府的開放萊豬進口、興建三接兼顧藻礁環保等政策，而不是訴諸情緒的動員，4大公投案每1案都很重要，都希望民眾投下不同意票。

    據悉，中南部票源特別是台南、高雄與屏東3縣市是民進黨向來的基本盤，府院黨盼衝高南部的公投票，以穩住執政氣勢，而民進黨17日的北高大型造勢晚會，台灣基進與台灣南社、台灣之友會等本土社團也將共同號召民眾參與，籲全國民眾投下4個不同意票。

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