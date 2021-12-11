做台灣最大後盾 黃偉哲啟動巷戰赴市場宣傳「四不」

市長黃偉哲強調此次公投攸關台灣國際信用和民生，呼籲民眾投下「4個不同意」票。（記者王姝琇攝）

2021/12/11 09:15

〔記者王姝琇／台南報導〕今天是公投日前的最後1個週六，台南市長黃偉哲一早七點半就帶領著民進黨公職人員啟動「巷戰」，前往中西區永樂市場、水仙宮市場及周邊巷弄進行掃街、發送口罩，宣達「4個不同意」主張；呼籲大台南市民做台灣最大的後盾，18日踴躍站出來蓋下「4個不同意」票！

黃偉哲表示，相信民進黨主張「4個不同意」的原因，民眾已透過媒體有深度了解，希望再透過這個面對面機會向民眾再次呼籲，倒數7天，大家相揪繼續宣傳；他強調，無論是三接藻礁、萊豬進口、核四重啟或公投綁大選等議題，都是影響全民生計、攸關台灣國際信用及區域局勢穩定，需要大家攜手完成「4個不同意」。

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黃偉哲市長一行人在中西區巷弄沿街高喊「4個不同意，台灣更有力」，民眾也熱情揮手，或是以雙手交叉胸前方式回應認同「4個不同意」，更有民眾索性停車加入掃街隊伍；黃偉哲也特地前往水仙宮上香祈求國泰民安、順利達成「4不」。

黃偉哲說，幾乎所有黨公職都出動宣導「4不」，並進入「巷戰」和民眾進行面對面宣講，是最為有效的方式；他表示，民眾生活圈不盡相同，接收資訊的方式也不同，有些靠網路或看報紙、電視，但我們還是要走出來和民眾面對面，當然菜市場就是最重要的生活圈之一，緊接著我們也會陸續深入各個市場、巷弄進行宣傳，把握最後1個黃金週末，讓我們「4個不同意」的理念讓更多人知道。

立委林俊憲表示，民進黨全國總動員，今天在黃偉哲市長帶領之下，黨公職走上街頭，為的是提高1218投票率；他說，每次在台灣最危急的時候，台南市都是最重要的支持力量，也是民主最重要的後盾，呼籲大台南市民18日踴躍站出來，蓋下「4個不同意」票！

台南市長黃偉哲今天一早率領民進黨公職人員啟動巷戰，宣達「4個不同意」的重要。（記者王姝琇攝）

台南市長黃偉哲今天一早率領民進黨公職人員啟動巷戰，一行人穿梭在菜市場及周邊巷弄宣達「4個不同意」的重要。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲一早前往中西區永樂市場周邊發送「4個不同意」口罩，和民眾互動熱絡。（記者王姝琇攝）

市長黃偉哲等一行人特地前往水仙宮參香，祈求國泰平安。（記者王姝琇攝）

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