尼國與我斷交國民黨聲明譴責 李正皓給及格：加「4個字」就滿分

名嘴李正皓表示，國民黨聲明他給及格分，但標題只要加入「中國煽動」4字，就能滿分。（翻攝李正皓粉專）

2021/12/10 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜政府宣布承認「一個中國」，與我國斷絕外交關係；此際，中國國民黨發表聲明嚴正譴責尼國政府不顧台灣長期支持、協助，「背信忘義」，前國民黨員、名嘴李正皓對此表示，這份聲明他給及格分，但只要加入「中國煽動」4字，就能滿分，讓網友大呼認同「國民黨應該留下你當文傳會主委的」。

中國國民黨發布譴責聲明，表示「嚴正譴責尼加拉瓜與我斷交」，表示中國國民黨與全體國人同感痛心、遺憾，「尼加拉瓜政府背信忘義，不顧台灣長期的協助與支持，令國人深感憤怒。中共長期謀取我國邦交國、持續打壓我國國際空間，我們深感遺憾」，強調該黨呼籲「兩岸應該以對話代替對抗」。

請繼續往下閱讀...

對此，李正皓評論，國民黨這個聲明「在我看來是60分，但只要加四個字，就可以是100分」，他也提出修改建議，簡單將標題「嚴正譴責尼加拉瓜與我斷交」修改為「嚴正譴責中國煽動尼加拉瓜與我斷交」。他解釋，道理很簡單，因為斷交事件「中國是主謀、尼加拉瓜是從犯」，「譴責主謀的力度當然要大於從犯，標題略過譴責中國，只譴責尼加拉瓜，這怎麼看都覺得很怪」。

網友見文直呼認同，大嘆「國民黨應該留下你當文傳會主委的」、「沒錯！態度要出來」、「國民黨哪敢呀」、「難怪您會被中國國民黨開除黨籍」、「李正皓簡潔有力的譬喻，K黨汗顏啊！」、「所以他（李正皓）被開除了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法