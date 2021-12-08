立院法制局籲思考兵制 邱國正：審慎評估、不聞風起舞

國防部長邱國正8日列席立法院財政委員會審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，會前接受媒體訪問。 （記者塗建榮攝）

2021/12/08 11:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院法制局近期提出報告，呼籲宜嚴肅面對國軍人力「徵」或「募」的議題。對此，國防部長邱國正今日表示，他聽到很多不同聲音，都是從民間傳出來的，目前都在審慎評估，不會聞風起舞。

立法院財委會與外委會今日聯席審查「海空戰力提升計畫採購特別預算」案，邀請國防部長邱國正列席。他會前受訪表示，建軍跟備戰有區分主、從，現在狀況是以備戰為主，且延長兵役的問題，並非他一個人說了算。他也有聽到很多不同聲音，都是從民間傳出來的，目前都在審慎評估，不會聞風起舞。

請繼續往下閱讀...

另外，軍方昨釋出訊息指，邱國正對國軍高階幹部下達「處處皆戰場、時時都訓練」指示。邱國正表示，最近的狀況大家都很清楚，北、中、南、東都有敵情。他個人觀念是，台澎防衛作戰一旦開打，「還有哪裡不是戰場」？台灣無法主導，主動權在中共。

邱國正表示，真的很難在應對完敵情後，再搞個科目進行訓練，所以全都是結合在一起，應對敵情也是一種訓練，是以戰鬥狀況為背景的想定，時時做訓練是這種概念。

邱國正表示，中共對台動作無論是來自海上、空中，都沒有停過，只要國軍一有動作，共機就來，就算是平常時期，共機也一直來。這次國防部也是有審慎的管控，但有些是年度性的工作，就要照表操課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法