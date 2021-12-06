質疑林秉樞案牽扯網軍 國民黨要提修法終結網軍亂象

國民黨召開記者會，質疑涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞有五大疑點，甚至涉及洗錢，呼籲檢調調查。（圖由國民黨提供）

2021/12/06 13:08

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴事件牽扯網軍風波，國民黨今召開記者會，質疑林秉樞的5大疑點，質疑林秉樞的金流、人脈與綠營有關，甚至涉及洗錢，檢調應調查，國民黨會提出修法解方，終結網軍治國亂象。

國民黨今上午召開記者會，文傳會副主委林家興提出林秉樞事件的5大疑點，質疑林秉樞和綠營關係匪淺？是否是綠營的網軍頭子？綠營人士台面上忙切割、私下網軍卻忙護航，林秉樞地位多高？發文洗白林秉樞的李柏璋是否是政治蟑螂？段宜康出手施壓媒體，是否是罩著小弟？

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林家興也質疑林秉樞的金流，在2015年還是跟父母要錢的窮小子，卻在2021年月租5萬住飯店、月花3、40萬元吃飯交際、1個帳戶內有存款2300萬元，事發前還花100多萬買古董，是否涉及洗錢也該調查。

國民黨台北市議員徐巧芯批評，段宜康對媒體簡訊詢問是否可以回應高嘉瑜前男友馬文鈺的記者會內容時還要媒體問她，「堂堂一個新潮流的老大，到底要躲到什麼時候？」

徐巧芯指出，林秉樞出手闊綽，一頓飯都是好幾千，一個沒工作的人有如此金流，是否涉及網軍業務逃漏稅？還冒稱自己是國安人員，涉嫌冒用公務人員身份招搖撞騙，諸多涉及恐嚇、逃漏稅、偽造文書跟冒用身份等法律問題，檢調應該積極偵辦。

國民黨前文傳會副主委鄭照新批評，林秉樞被大家說是惡棍與人渣，但飼養他的團體就是民進黨，代表民進黨就是惡棍黨，若不是民進黨網軍治國，豈能讓林秉樞橫行霸道如此久？出了一個「網軍惡棍」，民進黨必須給個交代。

鄭照新也質疑，「林秉樞家暴案」在維基百科中條目遭到修改，網友爆卦IP竟然來自國發會，國發會甩鍋給公路總局，公路總局卻查不出來，若不是國家機器的公器私用就是國安漏洞，呼籲各界支持立院國民黨團提案，刪除政府網路輿情監控與宣傳預算。

國民黨文傳會副主委黃子哲指出，從「卡神」楊蕙如到林瑋豐、李伯璋、林秉樞等都是綠營內部派系相關，涉及龐大金錢與網路暴力攻擊，為了避免網軍肆虐危害國家，應支持國民黨立委李貴敏提出修法：凡是政府機關或政治人物雇用網軍在網路上宣傳，都必須視同廣告揭露，如有違反，就予以重罰，以終結網軍亂象。

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