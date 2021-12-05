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    首頁　>　政治

    斯洛伐克專機秀國徽國名 學者：傳達準官方關係

    斯洛伐克經濟部次長葛力克5日率團搭乘專機抵台訪問，訪問團所搭乘的專機機身漆有斯洛伐克國徽及國名，格外引人注目。（中央社）

    斯洛伐克經濟部次長葛力克5日率團搭乘專機抵台訪問，訪問團所搭乘的專機機身漆有斯洛伐克國徽及國名，格外引人注目。（中央社）

    2021/12/05 23:48

    〔中央社〕斯洛伐克訪團今天傍晚飛抵台灣，由於專機機身有斯洛伐克國徽、國名，引起討論。學者認為，若此專機不開放民間人士，只供政府官員搭乘，雖然台斯無邦交，但傳達台灣與斯洛伐克為準官方關係，具有其政治意涵。

    斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）率領的斯國官、研、產、學界代表43人訪問團，下午5時38分抵達桃園國際機場。

    國防部智庫、國防安全研究院學者李俊毅認為，由於來台人數較多，且身分又是國會議員，以包機方式搭乘斯國的國籍航空來台，可能是因應台灣防疫政策。

    台灣大學政治系副教授陳世民指出，若斯洛伐克所有的民航機均有國徽及國名，恐談不上政治意涵，但如果葛力克所搭乘的飛機為國籍航空專機，且只供政府官員搭乘，雖然台斯無邦交，但等同對方間接傳達，台灣與斯洛伐克為準官方關係，就如同美國參眾兩院的議員訪台搭乘美國行政專機一樣，具有政治意涵。

    斯洛伐克訪團5日抵台，定預計10日離台。成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18名跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府所強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

    根據外交部網站刊載，斯洛伐克首都為布拉提斯拉瓦，總面積約4萬9035平方公里，人口約546萬人，東南鄰烏克蘭，南與匈牙利相連，西接奧地利，西北與捷克相鄰，北與波蘭接壤，信仰以羅馬天主教為主；1989年「絲絨革命」（Velvet Revolution）成功後，推翻共黨政權，改行民主憲政體制。

    斯洛伐克經濟部次長葛力克5日率團搭乘專機抵台訪問，訪問團所搭乘的專機機身漆有斯洛伐克國徽及國名，格外引人注目。（中央社）

    斯洛伐克經濟部次長葛力克5日率團搭乘專機抵台訪問，訪問團所搭乘的專機機身漆有斯洛伐克國徽及國名，格外引人注目。（中央社）

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