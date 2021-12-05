為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    上街宣講公投籲投票 蔣萬安：支持反對都沒問題

    國民黨立委蔣萬安與同黨立委賴士葆等民代騎自行車宣講公投。（圖由蔣萬安辦公室提供）

    國民黨立委蔣萬安與同黨立委賴士葆等民代騎自行車宣講公投。（圖由蔣萬安辦公室提供）

    2021/12/05 16:27

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委蔣萬安今與同黨立委林奕華、國民黨副主席連勝文等人騎單車進行公投宣講，有別於黨中央喊出「4個同意」，蔣萬安宣講時不談其他3公投，僅講「反萊豬」不談其他3公投案，更稱不管支持或反對「都沒有問題」，呼籲民眾一定要出來投票。

    蔣萬安今下午騎單車在台北市大安區進行街頭宣講，蔣在宣講時表示，希望所有好朋友12月18日勇敢站出來投下同意票，捍衛食安、捍衛健康。

    蔣萬安提及「反萊豬」公投，強調年底的公投是食安公投，攸關鍵康，政府已經很明確把萊克多巴胺列為禁藥，在國內禁止豬農使用萊劑，因為知道對人體是有害的，還要開放國外含有萊劑的豬肉進口，完全沒有道理。

    蔣萬安表示，台灣民眾很喜歡吃豬肉，特別是豬內臟，都是萊劑殘留量很高的地方，在歐美國家是不食用的﹔要清楚告訴這個政府，民眾反對含有萊劑的豬肉進口，最卑微的要求是至少要標示清楚是否含萊劑，但當卑微的要求政府都不願意做到的時候，當然要用公投的選票告訴政府，拒絕含有萊劑的豬肉進口。

    蔣萬安向民眾喊話，稱不管支持或反對「都沒有問題」，一定要出來投票，民生的議題，堅定捍衛食安、捍衛健康，這一點不容退讓也絕不妥協。

    蔣萬安也說，台灣是多元社會，大家可以有不同意見，理性討論最重要，希望大家踴躍出來投票，特別關鍵的是攸關健康的食安公投、反萊豬公投，大家一起支持，投下同意票，讓這項公投案可以過關。

    有別於蔣萬安僅提「反萊豬」，連勝文則在宣講時表示，核能發電1百年會不會發生一次問題沒有人知道，可是食品安全是每天都會遇到，民進黨要核能安全卻不要食品安全，這什麼邏輯？他搞不清楚。

    連勝文說，大安區是今年民進黨荒腔走板的防疫政策下最慘的地方，多少店倒掉、多少人失業，如果不是執政黨在整個疫苗政策、防疫政策及相關預防措施都失敗的話，台北市不會變成重災區。

    連勝文認為，如果不趁公投給執政黨教訓，以後還是要網軍橫行，一定要阻止這情況，讓投票變成一場不信任投票，用選票告訴執政黨絕對不能再胡做非為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高嘉瑜出席公投座談 用轉大人比喻自身經歷
    2021/12/05 16:16

    高嘉瑜出席公投座談 用轉大人比喻自身經歷
    民進黨推公投小物 小英「四個不同意」手勢立體小卡
    2021/12/05 16:05

    民進黨推公投小物 小英「四個不同意」手勢立體小卡

    低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術
    楊瓊瓔、吳顯森團隊走入市場宣講 催票公投「四個都同意」
    2021/12/05 15:50

    楊瓊瓔、吳顯森團隊走入市場宣講 催票公投「四個都同意」
    批網軍暗黑力量傷害台灣 朱立倫︰蔡英文應脫下魔戒
    2021/12/05 15:46

    批網軍暗黑力量傷害台灣 朱立倫︰蔡英文應脫下魔戒

    養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播