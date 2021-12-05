上街宣講公投籲投票 蔣萬安：支持反對都沒問題

國民黨立委蔣萬安與同黨立委賴士葆等民代騎自行車宣講公投。（圖由蔣萬安辦公室提供）

2021/12/05 16:27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委蔣萬安今與同黨立委林奕華、國民黨副主席連勝文等人騎單車進行公投宣講，有別於黨中央喊出「4個同意」，蔣萬安宣講時不談其他3公投，僅講「反萊豬」不談其他3公投案，更稱不管支持或反對「都沒有問題」，呼籲民眾一定要出來投票。

蔣萬安今下午騎單車在台北市大安區進行街頭宣講，蔣在宣講時表示，希望所有好朋友12月18日勇敢站出來投下同意票，捍衛食安、捍衛健康。

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蔣萬安提及「反萊豬」公投，強調年底的公投是食安公投，攸關鍵康，政府已經很明確把萊克多巴胺列為禁藥，在國內禁止豬農使用萊劑，因為知道對人體是有害的，還要開放國外含有萊劑的豬肉進口，完全沒有道理。

蔣萬安表示，台灣民眾很喜歡吃豬肉，特別是豬內臟，都是萊劑殘留量很高的地方，在歐美國家是不食用的﹔要清楚告訴這個政府，民眾反對含有萊劑的豬肉進口，最卑微的要求是至少要標示清楚是否含萊劑，但當卑微的要求政府都不願意做到的時候，當然要用公投的選票告訴政府，拒絕含有萊劑的豬肉進口。

蔣萬安向民眾喊話，稱不管支持或反對「都沒有問題」，一定要出來投票，民生的議題，堅定捍衛食安、捍衛健康，這一點不容退讓也絕不妥協。

蔣萬安也說，台灣是多元社會，大家可以有不同意見，理性討論最重要，希望大家踴躍出來投票，特別關鍵的是攸關健康的食安公投、反萊豬公投，大家一起支持，投下同意票，讓這項公投案可以過關。

有別於蔣萬安僅提「反萊豬」，連勝文則在宣講時表示，核能發電1百年會不會發生一次問題沒有人知道，可是食品安全是每天都會遇到，民進黨要核能安全卻不要食品安全，這什麼邏輯？他搞不清楚。

連勝文說，大安區是今年民進黨荒腔走板的防疫政策下最慘的地方，多少店倒掉、多少人失業，如果不是執政黨在整個疫苗政策、防疫政策及相關預防措施都失敗的話，台北市不會變成重災區。

連勝文認為，如果不趁公投給執政黨教訓，以後還是要網軍橫行，一定要阻止這情況，讓投票變成一場不信任投票，用選票告訴執政黨絕對不能再胡做非為。

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