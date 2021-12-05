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    高嘉瑜出席公投座談 用轉大人比喻自身經歷

    民進黨立法委員高嘉瑜經歷家暴案，今（5日）下午出席「轉大人公投節」活動，並看見就讀台灣大學的學弟妹們青春熱情，發言感觸直言「轉大人很重要」，談話細數自己人生經歷較少挫折，但不經一事不長一智，感謝老天爺給功課，讓其挑戰，並提醒許多事並非表面，需深思熟慮。（圖擷取自轉大人公投節活動直播）

    民進黨立法委員高嘉瑜經歷家暴案，今（5日）下午出席「轉大人公投節」活動，並看見就讀台灣大學的學弟妹們青春熱情，發言感觸直言「轉大人很重要」，談話細數自己人生經歷較少挫折，但不經一事不長一智，感謝老天爺給功課，讓其挑戰，並提醒許多事並非表面，需深思熟慮。（圖擷取自轉大人公投節活動直播）

    2021/12/05 16:16

    〔記者吳柏軒／台北報導〕民進黨立法委員高嘉瑜經歷家暴案，今（5日）下午出席「轉大人公投節」活動，並看見就讀台灣大學的學弟妹們青春熱情，發言感觸直言「轉大人很重要」，談話細數自己人生經歷較少挫折，但不經一事不長一智，感謝老天爺給功課，讓其挑戰，並提醒許多事並非表面，需深思熟慮。

    立委高嘉瑜爆遭男友林秉樞家暴，目前案件進入司法調查程序，林男亦被收押，檢警司法正在追查後續，高嘉瑜今面對媒體詢問，不便多談；但下午參加由民間團體黑潮城市發展協會舉辦的「轉大人公投節」，與前中選會主委陳英鈐座談。

    陳英鈐與高嘉瑜參與活動下午場議題「公投綁大選：民主深化或倒退？」，陳英鈐演講時，首先向高嘉瑜致敬，強調其身心受到這麼大衝擊，但為了公務還特別撥冗參加座談，非常敬佩；現場觀眾也響起一片掌聲，鼓勵高嘉瑜。後續陳暢談各國公投案例與2018年公投案選務情況與各類詳細分析。

    陳英鈐結束後，高嘉瑜接手麥克風，感謝陳過去曾擔任指導教授，並回憶早年就讀台大回憶，今一路走進椰林大道、博雅館等，看見許多學弟妹青春、熱情，校園生活又重回到心理，在自己經歷過許多事後，引用今日活動標題自嘲：「轉大人很重要！」

    高嘉瑜再細數，自己從學生時代，到從事政治工作，擔任立法委員，年輕接觸許多優秀人才，一路從北一女中升學台大，再到議員、立委，人生非常順遂，沒有遇到壞人，但這次經歷事情（應指家暴案）是人生最大的挫折。

    高嘉瑜說，不經一事，不長一智，人生的挑戰經過，如何從事情成長？學習到更多，是每個人的功課，感謝老天爺給功課，否則一生太平境太順遂，總要有不一樣，雖上述談話與活動主題跳脫，但提醒眾人很多事情非表面，很多時候需要深思熟慮。

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