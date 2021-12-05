楊瓊瓔、吳顯森團隊走入市場宣講 催票公投「四個都同意」

立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森等扛著道具豬隻到大雅菜市場進行公投宣講，要求「四個都同意，台灣更美麗」。（楊瓊瓔服務處提供）

2021/12/05 15:50

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨籍立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森，今天抬著道具「豬隻」前往台中市大雅市場進行公投宣講，吸引民眾駐足聆聽，因傳統市場內不乏豬肉攤，楊瓊瓔等宣講反對萊豬進口時，豬肉攤老闆也豎起拇指比「讚」。

假日走進菜市場，國民黨立委楊瓊瓔跟台中市議員吳顯森，針對攤販跟買菜的民眾宣傳最有感的萊豬，呼籲年底公投別忘了投下同意票。楊瓊瓔說，不要讓我們的孩子吃到萊豬，這一點我們不容退讓。歐盟到今天為止，也都是禁止進口萊豬，所以也沒有看到，有被製造任何貿易障礙，國民黨其實立場非常的清楚，目標也很明確，就是對於食安的公投，我們呼籲民眾站出來，投下同意票。強調美國出口的大部分豬隻都不含萊克多巴胺，台灣歡迎不含萊劑的美豬，歡迎美國優質農產品，更不反美國。

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吳顯森指出，反萊豬不等於「反美豬」，民進黨顛倒是非、模糊焦點，蔡政府黑箱決策規避立法院監督，以一紙行政命令就開放萊豬進口，民進黨根本是傲慢霸道、藐視民意，不顧國民健康，人民要的東西很簡單，給孩子安心健康的食物、留給下一代美好的環境，呼籲大家公投都要投同意，讓台灣更有骨氣，這次民眾一定要做自己的主人，12月18日去行使公民的權利，投下公投票，唯有人民高度參與政治，才能讓執政的政黨謙卑地聆聽人民的心聲。

楊瓊瓔及吳顯森與現場民眾合影，並高喊「公投大家挺，台灣謝謝你」、「四個都同意，台灣更美麗」、「人民要健康、萊豬不要來」、「公投綁大選、民意才凸顯」、「藻礁投同意、生態才永續」、「核四開起來，中火關一半」，呼籲所有鄉親1218公投一定要投下4個同意。

立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森等扛著道具豬隻到大雅菜市場進行公投宣講，豬肉攤商也比讚。（楊瓊瓔服務處提供）

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