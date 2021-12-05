楊瓊瓔、吳顯森團隊走入市場宣講 催票公投「四個都同意」
〔記者歐素美／台中報導〕國民黨籍立委楊瓊瓔及台中市議員吳顯森，今天抬著道具「豬隻」前往台中市大雅市場進行公投宣講，吸引民眾駐足聆聽，因傳統市場內不乏豬肉攤，楊瓊瓔等宣講反對萊豬進口時，豬肉攤老闆也豎起拇指比「讚」。
假日走進菜市場，國民黨立委楊瓊瓔跟台中市議員吳顯森，針對攤販跟買菜的民眾宣傳最有感的萊豬，呼籲年底公投別忘了投下同意票。楊瓊瓔說，不要讓我們的孩子吃到萊豬，這一點我們不容退讓。歐盟到今天為止，也都是禁止進口萊豬，所以也沒有看到，有被製造任何貿易障礙，國民黨其實立場非常的清楚，目標也很明確，就是對於食安的公投，我們呼籲民眾站出來，投下同意票。強調美國出口的大部分豬隻都不含萊克多巴胺，台灣歡迎不含萊劑的美豬，歡迎美國優質農產品，更不反美國。
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吳顯森指出，反萊豬不等於「反美豬」，民進黨顛倒是非、模糊焦點，蔡政府黑箱決策規避立法院監督，以一紙行政命令就開放萊豬進口，民進黨根本是傲慢霸道、藐視民意，不顧國民健康，人民要的東西很簡單，給孩子安心健康的食物、留給下一代美好的環境，呼籲大家公投都要投同意，讓台灣更有骨氣，這次民眾一定要做自己的主人，12月18日去行使公民的權利，投下公投票，唯有人民高度參與政治，才能讓執政的政黨謙卑地聆聽人民的心聲。
楊瓊瓔及吳顯森與現場民眾合影，並高喊「公投大家挺，台灣謝謝你」、「四個都同意，台灣更美麗」、「人民要健康、萊豬不要來」、「公投綁大選、民意才凸顯」、「藻礁投同意、生態才永續」、「核四開起來，中火關一半」，呼籲所有鄉親1218公投一定要投下4個同意。