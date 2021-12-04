「反台獨」後首度公開亮相 徐旭東避談兩岸問題

遠東集團董事長徐旭東（中）被中國政府認定是「台獨金主」，然而徐旭東日前投書媒體，發表「反台獨說」後首度公開亮相，但他未對兩岸問題表示意見。（記者王捷攝）

2021/12/04 20:56

〔記者王捷／台南報導〕遠東集團董事長徐旭東11月被中國認定為是「台獨金主」，遭重罰20億元，他日前投書媒體聲明「反台獨」，今日晚間他到台南大遠百主持耶誕樹點燈，南市府各級長官都列席，這也是在反台獨說事件後，徐旭東首度公開亮相，但問到兩岸問題，他與胞妹遠百總經理徐雪芳避談，百貨業者則強調希望聚焦在已經持續13年、關懷偏鄉學生的活動。

徐旭東日前在媒體聲明批評台灣目前「逢中必反」，他跟多數台灣人一樣，希望兩岸關係「維持現狀」，更反對台獨，支持辜汪香港會談時主張的九二共識，並且和美國與國際態度一致，支持一中原則；然而「反台獨」說，引起各界討論，我國駐德代表謝志偉還對此發文，對徐旭東「除了同情，還是同情」。

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在「反台獨」事件後，徐旭東今天晚間公開亮相，照往例主持台南大遠百的耶誕樹點燈活動，會前本報向百貨業者表達想詢問徐旭東對兩岸議題的看法，但業者委婉拒絕，希望能聚焦在耶誕節的公益活動上，這場活動政商、軍方都派代表參加，但徐旭東上台主持時，沒有討論國際問題，他以耶誕節為起點，要大家把愛送出去。

據了解，徐旭東13年來都會到台南主持耶誕樹點燈，同時邀請台南偏鄉的學生，每年都會送球鞋給需要的學童，13年來累積到2千多雙，徐旭東為何偏愛台南？是因為每年他都會邀請遠東集團的高階幹部，到旗下的遠東香格里拉飯店開會，會議目的是為了激勵幹部，同時並聘請優秀經理人演講，今年則是請鴻海集團的經理人講管理學。

在點燈儀式後，徐旭東與徐雪芳扮演耶誕老人，在提團幹部的維護下，與偏鄉小學生近距離接觸，兩人從準備好的耶誕襪裡抓糖果，分給台下的偏鄉小學生，但是記者問到兩岸議題，徐旭東快步離去，未發表意見。

徐旭東每年都會到台南主持台南大遠百的耶誕點燈儀式，同時送出運動鞋給偏鄉學生。（記者王捷攝）

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