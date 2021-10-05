楊于辰曾遭拖板車撞擊 堅持從警獲邀領唱國歌

圖為2019年，蔡英文國道六隊慰勉因公傷返隊上班警員楊于辰，誇他「還是很帥」。（資料照，記者李容萍攝）

2021/10/05 19:07

〔中央社〕獲邀在國慶大會領唱國歌的30歲國道警員楊于辰今天表示，感到榮幸，而即使曾在執勤時遭拖板車撞擊重傷，未來仍會繼續堅持下去，盡力做好這份工作。

根據國慶籌備委員會規劃，國慶大會將由楊于辰等6名各界英雄代表偕同國立客家兒童合唱團共同領唱國歌。

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民國106年8月7日國道3號南下108公里處，楊于辰遭拖板車追撞，臉部多重撕裂傷縫合400多針、右胸撕裂傷合併肌肉斷裂，雙腿及右腳掌粉碎性骨折。

楊于辰遭撞擊當下失去意識，回神後全身已無法動，經送醫急救，醫師診斷還有輕微顱內出血，立刻推進手術房開刀，住院約1個月才出院。

為不讓父母擔心後續治療問題，在長官協助下，楊于辰調回家鄉宜蘭縣，目前在內政部警政署國道公路警察局第九公路警察大隊交通組服務，負責交通執法規劃和器材管理等內勤業務。

楊于辰下午告訴中央社記者，接到國慶籌備委員會邀請時十分驚訝，「怎麼會找我？」但仍感榮幸，欣然接受；同事得知後，最近不時要他在大家面前高歌一曲，「我還是覺得不好意思」。

楊于辰評價自己歌聲「普普」，還開玩笑說：「這麼多人一起唱，就算我破音也不會那麼明顯吧？」他會私下努力練好國歌，在國慶大會展現最好的一面。

楊于辰說，事故發生後，確曾有辭職念頭，但後來轉念，不多想不可預知的未來，仍繼續堅持，盡力做好這份工作，完成長官交辦各項任務。

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