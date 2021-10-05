中市議員質疑交通局提追加預算卻不提計畫 「把議會當議事局」

市議員陳淑華質疑交通局提追加預算卻不提計畫。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/05 16:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會交通地政委員會今日審查110年度追加減預算，其中水湳轉運中心工程經費追加8億、ibike倍增計畫追加2億，市議員陳淑華提出質疑，如此高的追加預算數額，卻連計畫都不送來，根本把議會當議事局，今年只剩不到3個月，執行得完嗎？

交通局表示，水湳轉運中心110年度原編列預算可供發包專案管理，由於設計作業進度順利，都市設計已通過委員會審查，目前正趕辦細部設計書圖與監造作業招標，預計今年可提前進入工程發包階段，市府為加速進程，因此追加預算辦理，讓工程今年底順利上網招標，交通局後續也將向台中市議會進行專案報告，說明規劃內容。

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至於ibike倍增計畫，交通局表示，採分年依照契約設站進度編列預算，1329站原規劃分3年建置，考量站點持續建置，原編列預算已不足支應，因此在整體計畫金額不變下，提報110年追加預算。

市議員陳淑華今天在市議會交通地政委員會表示，水湳轉運中心工程經費追加8億，但今年所編列的4501萬根本都還沒執行完，今年只剩不到3個月，有辦法執行嗎？她質疑盧市府是不是選舉到了，趕著在年底上演「動工秀」？

她指出，水湳轉運中心預算，從去年所說的25億暴增至39億，與前市長林佳龍任內提出的預算相當，但規劃的量體卻縮水，國道月台從78席縮水至42席，停車位也減少，交通局必須向議會詳細說明水湳轉運中心的規劃內容。

此外，針對ibike的2億元追加預算，陳淑華表示，計畫總經費5.08億已有分年編列，為何還要追加2億預算？目前iBike1.0及2.0的建置情況應該講清楚，iBike計畫交通局之前提出3年到營運期滿的增設計畫，並已送議會審議，交通局應依年度逐年編列預算，又不是議會不給年度預算，沒有預算不足的問題，哪有在辦追加預算的。

陳淑華表示，市府追加預算，常常要議會背書又無法執行，被審計處糾正執行率過低，應該檢討執行效率低落的問題。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心設計方案為地上4層樓、地下3層樓，建築規模相較109年編列預算時增加2層樓，增加約8500坪樓板面積，也因疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，考量市場行情，為避免影響工程進度及品質，水湳轉運中心總經費預估需要39億元，但平均單位造價仍與近期公共工程發包案例相近，並未浮編。

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