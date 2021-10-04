國民黨要求道歉、痛批劊子手 陳時中虛心反應讓網友心疼

針對外界質疑「3+11」檢疫規定致800人染疫死亡，指揮官陳時中（見圖）日前重申兩者無直接證據，硬要連結要有證據。（指揮中心提供）

2021/10/04 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕藍營將5月爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，歸咎於華航機組員「3+11」檢疫規定，衛福部長陳時中日前重申，從現在看起來是多條平行發生案例，外界硬是把兩者連結在一起要有證據，但目前並無證據。對此，民進黨立委管碧玲表示，她聽到衛福部同仁說，部長一直都接受社會給予他各種批評指教，「部長說有批評才能持續調整、改進」。

管碧玲在臉書表示，這陣子以來，陳時中被反對黨罵劊子手、謀財害命，要他道歉下台，於是4日她在質詢台上，特別向陳時中表達她的不捨，同時也提出幾點事實，肯定政府的防疫作為！「過去我曾提出對抗COVID-19的雙箭理論，『疫情控制』跟『疫苗施打』就是那兩支箭。台灣前期疫情控制表現良好，後雖疫苗施打起步晚，但一起步後，我們速度卻是加倍速的」。

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管碧玲指出，反對黨的監督民進黨政府一樣虛心受教，「今天才聽到衛福部同仁說，部長一直都接受社會給予他各種批評指教，部長說有批評才能持續調整、改進。」她也提到，從台灣跟韓國政府大力補助就知道，發展國產疫苗不是圖利、不是炒股，而是國安戰略，政府補助是必要的。

管碧玲強調，政府對每一條生命的受害都非常不捨，每一條生命背後都是一個家庭的悲劇，應盡全力防止任何一條生命的隕落，因此，雖然我們認為部長被罵劊子手，十分不公平。但也看到也有一些亞洲國家致死率比台灣低，這部分我們要虛心去學習、檢討，「為了可以做到更周全的照護以降低致死率，還是有什麼其他的問題是我們可以更努力的？這部分，部長也允諾會好好研究！」

網友見狀紛紛留言「阿中部長辛苦了」、「陳部長加油，您二年多來辛苦了，加油台灣有您是我們的光榮。」、「若要算帳，真正的劊子手是雙北市長」、「武漢肺炎是中國化武害死世界四五佰萬人 國民黨怎不向中共抗議！想幫中共掩飾嗎！」。

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