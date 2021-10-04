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    國慶影片招標過程遭質疑 外交部：公開透明、程序合法

    外交部國慶影片「2021，台灣有你」將玉山畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，2日緊急下架修正，之後全面重新上傳。（翻攝自新版影片）

    外交部國慶影片「2021，台灣有你」將玉山畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，2日緊急下架修正，之後全面重新上傳。（翻攝自新版影片）

    2021/10/04 20:20

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部國慶影片「2021，台灣有你」將玉山畫面誤植為瑞士山區，昨與承攬電影公司分別發布道歉聲明。外交部今天說明招標過程公開透明、程序合法，該案涉及影音技術，採上網公告開放投標，和一般限制性招標不同，不是外界誤以為的由特定廠商承包。外交部深刻檢討此案疏失，並已與廠商溝通，將依據合約條款追究相關責任。

    針對國慶影片出包一事，面對外界質疑，外交部今天晚間說明，國慶影片「2021，台灣有你」採購案是依據政府採購法辦理公告招標，經公開評選辦理採購，全程公開、透明且合法。招標案於4月30日公告，因涉及專業影音製片技術，是採「經公開評選的限制性招標」，開放給所有有意願且具承包影片製作能力的廠商前來投標。

    外交部續表示，此案在5月14日開標，有3家廠商投標且均通過資格審查；6月17日召開採購評選委員會議，由7位評選委員進行審核並評分，之後依序與最佳廠商進行議價。

    外交部說，所謂「最有利標」是指由評選委員會綜合評比廠商所提出的企畫案內容、廠商執行能力、過去承辦案例以及其投標金額等多項條件後評分決定，而不是以投標金額「最低標」方式進行。而「經公開評選的限制性招標」指具承作專業影音能力的製片廠商皆可以投標，本案採上網公告開放投標，而不是外界誤以為由特定廠商承包招標案，與一般「限制性招標」意義不同。

    外交部再次強調，本案依據採購法辦理公告招標，經公開評選辦理，招標過程一切公開透明、程序合法。關於後續處置情形，外交部已與廠商溝通，並將依據合約條款追究相關責任。對於國慶影片發生疏失，外交部已深刻檢討，未來將研議精進製作台灣意象影片品質的審查機制。

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