國內疫情趨緩 蘇揆：休閒娛樂、宗教、餐飲業可進一步鬆綁

行政院長蘇貞昌今天上午9時召開擴大防疫會議，針對國際及本土疫情發展、疫苗施打情形及管制措施調整事宜等議題進行討論。（行政院提供）

2021/10/04 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長素貞昌今天在擴大防疫會議中表示，觀察中秋連假後的疫情發展，國內疫情確有趨緩，未來除邊境管制強度須持續外，在維持二級警戒下，有部分活動可適度調整，例休閒娛樂場所、宗教活動及相關餐飲業規範，應可進一步適度鬆綁及調整，相關細節請指揮中心於今日下午向國人報告。

行政院長蘇貞昌今天上午9時召開擴大防疫會議，針對國際及本土疫情發展、疫苗施打情形及管制措施調整事宜等議題進行討論。與會者包括行政院副院長沈榮津、祕書長李孟諺、副秘書長何佩珊、政委兼發言人羅秉成、政委黃致達、衛福部次長薛瑞元、石崇良、內政部次長陳宗彥、經濟部次長陳正祺、教育部次長劉孟奇、衛福部疾管署副署長莊人祥、羅一鈞。

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行政院發言人羅秉成轉述，指揮中心指出，本週全球疫情趨緩，惟周邊國家如韓國與新加坡的疫情仍略有上升，且Delta病毒變異株仍於國際肆虐，故邊境管制措施建議維持現有強度。指揮中心並報告，疫苗到貨逐漸穩定，政府自購疫苗到貨已達1023萬劑，友邦捐贈約702萬劑、國內企業捐贈到貨約332萬劑，接種人口涵蓋率為57.44%，劑次人口比為70.38（劑／每百人），施打疫苗已有1650.5萬人次，在疫苗穩定到貨的情形下，10月底可朝向第一劑施打人數達到7成、第二劑施打人數達到3成的目標前進。

指揮中心另建議，過去一週內雖僅有零星本土確診案例，有必要維持目前二級警戒強度，不過部分活動及餐飲規範在符合防疫指引的前提下，可有調整的空間。

蘇貞昌聽取報告後表示，觀察中秋連假後疫情發展，國內疫情確有趨緩，特別感謝國人同胞在連假期間仍然遵守防疫規範，未來除邊境管制強度仍須持續外，在維持目前疫情二級警戒下，有部分活動可適度調整。例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，應可進一步適度鬆綁及調整，相關細節也請指揮中心於今日下午向國人報告。

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