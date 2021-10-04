藍委欲幫申請「天天開記者會」金氏紀錄 陳時中：防疫還沒成功不宜

國民黨立委曾銘宗今日表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「天天開記者會」，他將幫陳時中申請金氏世界紀錄。（資料照，指揮中心提供）

2021/10/04 10:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今日在立法院財政委員會質詢表示，衛福部長陳時中天天開記者會，全世界沒有一個防疫首長每天開記者會，他將幫陳時中申請金氏世界紀錄；陳時中詢答回絕，在防疫還沒成功下不宜。

曾銘宗質疑，「你幾乎天天開記者會，全世界沒有其他的衛福部長有這種紀錄，我國衛福部長天天開記者會，我會幫你提金氏世界紀錄，因為你天天開記者會。」

請繼續往下閱讀...

針對中央流行疫情指揮中心鬆綁登山戴口罩規定，曾銘宗問及，戶外空曠的定義？陳時中說明，第一要有社交距離，在這樣情況可以拿下口罩，第二是在山林。

關於施打疫苗死亡賠償機制，曾銘宗秀出剪報質疑，目前COVID-19疫苗不良事件通報統計，接種疫苗劑數1544萬劑。截至9月29日接種後不良事件，總計8038件，非嚴重4206件、嚴重3832件、死亡824件，審議小組尚未開會，何時才會有死亡案例的事實認定。

曾銘宗追問，今年底前做出第一個案例認定？陳時中回應，「有可能」，不過要根據事實認定。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法