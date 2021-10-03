疫情衝擊百業房價卻飆漲 時力民調：82.6％民眾認為不合理

時力今舉行民調發布記者會，出席者包括黨主席陳椒華（右二）、秘書長白卿芬（中）、智庫執行長李兆立（左一）、高雄市議員林于凱（左二），以及台灣指標民調公司總經理黃崇松（右一）。（記者謝君臨攝）

2021/10/03 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣經濟、勞工自去年以來受到疫情衝擊，但房價卻仍持續飆漲，根據時代力量今日發布的最新民調，高達82.6%的民眾認為房價上漲的速度不合理；反之，僅6.8%的民眾表示合理。此外，針對政府從去年底開始推出了一系列的抑制房價政策，73.7%的民眾認為沒有成效，僅12.2%有感受到成效。

時力今舉行民調發布記者會，出席者包括黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、智庫執行長李兆立、高雄市議員林于凱，以及台灣指標民調公司總經理黃崇松。

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針對居住正義的民調結果，李兆立表示，民調的數據是真實且殘酷的，多數民眾認為房價漲幅速度過快，且政府提出抑制房價的政策也無成效。內政部近日公布第2季的住宅價格指數，六都中有五都再創新高，恰好反映出真實民意。李說，前幾個月全台皆處於疫情警戒中，百業蕭條，但房價不減反而呈現飆漲狀態，顯見政府所提出的打房政策真的出現重大問題。

李兆立指出，除此之外，我們從交叉數據中發現，首先，認為房價漲幅不合理以及抑制房價政策無效，多集中在20～49歲的青壯年族群，其中又以30～39歲的民眾有高達9成對房價不滿。其次、對房價不滿的現象不限於雙北等都會區，在雲嘉南區域也有8成8的民眾表示，感受到房價的不合理與不滿意房價政策。

最後，從政黨部分來看，李兆立表示，民進黨也就是執政黨的支持者，同樣有高達8成認為房價漲幅過高、6成3認為房價措施無效；希望政府能正視這些對政府抑制炒作的政策成效不彰，表達清楚且強烈的民意，推出民眾真正有感的居住正義政策，不要再背離民意。

本次調查是委託台灣指標調研公司，於9月23至27日採市話隨機抽樣調查，完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%，依戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

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