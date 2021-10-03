國慶影片錯將瑞士山區當玉山 外交部下架更新、電影公司道歉

國慶短片「2021，台灣有你」遭民眾發現片中將玉山畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，外交部昨緊急下架修正，承攬電影公司道歉。（外交部提供）

2021/10/03 10:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部日前發布的國慶短片「2021，台灣有你」，遭民眾發現片中將玉山畫面誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，昨緊急下架修正。該片由阿賴耶電影公司承攬製作，阿賴耶今天發布道歉聲明，外交部今並表示，影片已完成全面更新上傳，感謝民眾的關注和熱心提醒。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，熱心民眾10月2日反映，今年國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面疑似誤植為瑞士的阿爾卑斯山，為避免任何誤會及加強辨識度，外交部已經替換其他不同的玉山主峰畫面，並於同日完成全面更新國慶影片相關畫面，以及13種語言版本的影片。

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崔靜麟說，外交部誠摯感謝民眾對國慶影片的關注及熱心提醒，未來也會持續精進國慶影片的製作品質及內容，秉持積極任事、精益求精的精神，繼續製作介紹台灣壯麗山河及動人故事的影片，將台灣人民的聲音傳遞到世界每個角落。

阿賴耶電影有限公司聲明則指出，有關本公司承攬攝製「外交部110年國慶文宣影音短片案《2021，台灣有你》」將瑞士山區誤植為台灣玉山主峰一事。今年是特殊一年，希望透過《2021，台灣有你》這部影片，在6分鐘內承載對全體台灣人與友好國家援助台灣的感謝之情，同時也從海量的素材中精選出最能呈現台灣真誠、良善、美好一面的影像。

阿賴耶公司坦承，但由於製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士阿彭策爾山區空拍影像與台灣玉山空拍影像2支畫面極為相似，而將影片誤植，造成最後將誤植影片公開上線發表，呈現在民眾眼前。

阿賴耶公司說，在本片的製作過程中，外交部給了很大的創作空間並非常尊重專業，然而卻因為一時的疏漏不察而導致這種錯誤，造成外交部的困擾，阿賴耶公司感到非常抱歉，謹此至上歉意，希望社會大眾能原諒我們的失誤，並抽空花一點時間觀賞，感受這部影片所希望傳達：「台灣是世界上一股良善力量」的台灣精神。

另外，阿賴耶公司也感謝熱心的台灣專業山友協助指出錯誤，其不僅能分辨出兩座山脈在相似素材中的差異，竟然還能辨識出遭誤植的是瑞士山區，由此可見台灣作為山脈國家，山友們對山的熱愛與專業程度，也希望在政府「山林解禁」之後，全世界的山友能前來拜訪台灣的百岳。

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