心痛死亡數卻稱打2劑疫苗免戴口罩 議員批柯文哲：又左右互搏

台北市長柯文哲今拋出「打2劑疫苗何必戴口罩」想法，還反問：「人類從此要永遠戴口罩是不是？」（記者叢昌瑾攝）

2021/10/02 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（2日）拋出「打2劑疫苗何必戴口罩」想法，指揮中心指揮官陳時中表示目前仍是必要條件、新北市長侯友宜也不贊同」。對此，北市議員林穎孟痛批，「柯市長又在左右互搏了，可以不要一邊心痛疫情死亡數，卻又一邊主張打完兩劑不戴口罩嗎」。

林穎孟在臉書表示，柯文哲在9月7日時曾說「打完兩劑就不管制」，她當時提醒柯不管打了幾劑疫苗，口罩該戴還是要戴，戴口罩、勤洗手等非藥物介入措施，還是目前每個人該做的基本防疫工作。

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「當時有一群柯市長網路親衛隊瘋狂怒罵我，說柯市長沒說不戴口罩，是我在抹黑。」林穎孟說，結果今天柯文哲說「打完兩劑戴口罩幹什麼」，事實證明，「柯市長就是覺得打完兩劑就不用戴口罩」，「等到Delta進來再打第三劑就好」。

林穎孟指出，她當時的提醒，就是在盡一個議員的職責而已，希望市長要照顧台北市民健康，不要對疾病掉以輕心，因為世界案例已活生生演給大家看，病毒變種速度快，打完兩劑疫苗仍會發生突破性感染，仍有死亡風險，「但顯然柯市長根本不當一回事」。

林穎孟痛批，難以理解柯文哲老是疾呼全台死亡800人數如何如何，好像很心痛的樣子，但又可以同時主張打完兩劑就不管制，等下次變種病毒來再說，無視突破性感染死亡的風險，「柯市長有看到COVID-19台北市死亡率，是全台第一嗎？」

林穎孟質疑，如果柯文哲真的在意疫情死亡數，在明知世界已有諸多突破性感染案例之下，為什麼會說出不戴口罩這種不負責任的話？「難道柯市長有兩種人格嗎？可以做出如此矛盾、相互衝突的主張？」她強調，台北市民真的禁不起下一次突破感染流行、下一次新增死亡數！

柯文哲下午以民眾黨主席身分出席民眾黨舉行的「香港政經局勢與台港關係」論壇，對於陳時中、侯友宜仍認為有必要戴口罩，柯文哲說：「如果打了兩劑還要戴，那我們作為人類從此永遠戴口罩是不是？這還是要考慮。」

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