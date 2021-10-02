「武鬥」完換「文鬥」？鄭運鵬揭國民黨荒謬提案：奇文共賞

圖為1日立法院院會，國民黨立委推倒備詢台抗議畫面。（資料照，記者王藝菘攝）

2021/10/02 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨團杯葛立法院議事，引起討論，立委鄭運鵬表示，國民黨可能覺得武鬥太難看，要改文鬥，亮出195案底牌，但荒謬內容讓他僅翻閱三分之一便啼笑皆非，條列幾點反駁，也將國民黨提案內容拍出稱要讓大眾「奇文共賞」。

鄭運鵬分享國民黨提案內容，其中包括武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗、防疫、振興五倍券等相關議題；其中，國民黨質疑衛福部針對黨團索取相關疫情資料僅提供PDF檔（為一般情況下不可編輯之檔案格式）並加註僅供立委問政參考，「不提供可編輯電子檔，非常不友善」，這點便讓鄭運鵬質疑，國民黨為何做此要求？「要讓國民黨可以竄改公文書？」

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提案之中，國民黨還將施打疫苗後死亡，但尚未完成病理相驗的藥害通報人數都算成武漢肺炎受害人數，指控「817為國人因施打疫苗而猝死」，這讓鄭運鵬直嘆「全世界只有國民黨這樣亂搞」。除此之外，國民黨又指控指揮中心發送110萬則疫情警示簡訊「散彈打鳥」，鄭運鵬則嘆，台灣最強的防疫工具就是足跡通報和疫調，不送簡訊，難道「國民黨是要掛看板通報嗎？」

除此之外，國民黨還在提案中要求「總統下鄉勘災行程應公開受訪」、「行政院長蘇貞昌應針對防疫非洲豬瘟不力向國人公開道歉」、「蔡政府無視城鄉數位落差，...，卻仍強推五倍券數位綁定」，讓鄭運鵬瞠目反問，國民黨難道把災區當秀場？台灣非洲豬瘟0案例國民黨難道不知情？嫌振興券使用率不夠又嫌印刷紙本貴，怎又提案質疑數位券忽視城鄉差距？

這些「奇文」讓鄭運鵬直呼「另外三分之二我看不下去了」，也引起網友熱烈討論，「檢討到PDF？」、「可能是請工讀生寫的」、「是要編輯什麼？」、「可以全部放上來，讓全民檢視荒謬的提案」，也有網友開玩笑稱「他們大概沒想到（提案內容）會流出來 XD」，鄭運鵬則幽默回應「眼淚嗎？」笑翻眾人。

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鄭運鵬分享國民黨提案內容。（翻攝鄭運鵬臉書）

鄭運鵬分享國民黨提案內容。（翻攝鄭運鵬臉書）

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