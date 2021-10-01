受中國迫害的人們站出來！ 港青發起十一抗中晚會

香港邊城青年等多個民間團體發起「抗中反壓迫 團結撐人權」全球十一抗中晚會，今晚7點到9點半於立院群賢樓外登場，期盼台灣人站出來，與香港等受中國壓迫的民族並肩發聲。（記者楊丞彧攝）

2021/10/01 16:32

〔記者楊丞彧／台北報導〕今天10月1日是中國國慶日，香港邊城青年等民間團體發起「抗中反壓迫 團結撐人權」的全球十一抗中晚會，今晚7點到9點半於立院群賢樓外登場，同步線上直播，提出全面檢視港澳條例、呼籲全球抵制2022北京冬奧、立院制定人權及民主條款等訴求，期盼台灣人今晚站出來，與香港等受中國壓迫的民族並肩發聲，對抗中國國慶的大外宣活動。

香港邊城青年執行委員Sky於行前記者會直指，港共政府強推國安法之後，香港形同進入戒嚴般的時代，熟悉的六四維園燭光沒了，熟悉的七一遊行沒有了，熟悉的十一大遊行沒有了，熟悉的媒體像《蘋果日報》也沒有了，熟悉的支聯會、民陣等民間組織被停止運作。

請繼續往下閱讀...

Sky痛陳，香港作為他成長的家，已經沒有了，也回不去了，而作為在台生活許久的在台港人，他把台灣當第二個家，是必須守護的家，不想再眼睜睜看著台灣被中國毀掉，所以必須用香港過來人的經驗告訴大家，中國有多可惡。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁則控訴，習近平上台之後，不斷消滅圖博的文化與教育，現在圖博的學校無法學習藏文，要求北京當局保護文字與文化的青年則被關到監獄。他說，很多人說中共沒這麼簡單，藏人再怎麼努力也絕對不會成功，但他說，成功不必在我，無論是流亡的藏人，或是仍居住在圖博的藏人都還在努力中。今天無論是藏人、維吾爾人、蒙古人、香港人，若是大家團結努力，總有一天一定能達成目的。

台灣香港協會理事長桑普則以史為鑒，他說，香港跟圖博有很類似情況，當年中共與圖博簽訂的十七條協議就像是香港基本法，後來中國1959年對圖博的鎮壓就像2020年對香港的鎮壓，來到台灣的港人希望與台灣人攜手合作，不但視台灣為家，並把台灣視為國，大家為了這國家一起奮鬥。台灣人沒有小確幸空間，想要小確幸就要好好守護這個地方。

台灣民間支援香港協會秘書長羅宜說，今天在疫情趨緩時舉辦全球十一抗中晚會，期待各界朋友在現場或在線上一齊參與，期待台灣各黨派與民間社會能繼續關注香港議題。雖在反送中過了兩年多後，香港議題在台灣熱度已經不若以往，仍希望大家能夠持續支持與關注，哪怕只是在社群發文、發照片或轉貼新聞，都是對他們最大的鼓勵。

台灣人權促進會副秘書長王曦則關切在台港人的權益，她指出，在台灣沒有難民法的情況下，香港人經過台灣審查後，基本上可以獲得居留，但下一步申請定居的法制程序要怎麼走，是大家最大的疑惑。而根據港澳條例，兩年後在台港人是否可以申請定居還不確定，也還不知道政府態度，台灣政府如何具體提供協助，是需要進一步思考的事情。

經濟民主連合研究員江旻諺則點出港澳條例已不合時宜，要求政府全面檢視港澳條例，訂定公民團體推出的香港人權與民主條款，防範紅色中資滲透，不應再視港資為一般外資，應該要有更充足條件加以規範。

江旻諺解釋，港澳條例立法背景是1997的香港，是還有一國兩制的香港，是中國欺騙香港存在自治的國際金融中心。但在過去一年內，香港實施國安法，以美為首的西方國家紛紛取消香港在國際上的特殊地位，更針對中國利用其特殊經濟地位與政治體制來進行對於民主國家的滲透做出防範。目前台灣的港澳條例與資本規範體制內，仍是港資為一般外資，在香港獨立地位已經消失的此刻，我們的法律還得遵從1997年時空背景所立下的條例，一方面不符合台灣國家利益，另一方面也已無法因應香港朋友的需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法