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    藍委立院杯葛 民進黨議員要侯友宜硬起來呼籲停止

    新北市議會民進黨團副召鄭宇恩，提醒新北市長侯友宜要好好跟國民黨籍的立法委員溝通一下，不要在議事杯葛，影響後續預算的審議，也會影響到新北市的補助款。（記者何玉華翻攝）

    新北市議會民進黨團副召鄭宇恩，提醒新北市長侯友宜要好好跟國民黨籍的立法委員溝通一下，不要在議事杯葛，影響後續預算的審議，也會影響到新北市的補助款。（記者何玉華翻攝）

    2021/10/01 15:36

    〔記者何玉華／新北報導〕立法院國民黨團對行政院長蘇貞昌的施政總質詢進行議事杯葛，又是潑水、丟手機、還推倒備詢台，今（1）天到新北市議會進行施政報告的市長侯友宜說，好好的就事論事，大家都是為國家做事，最後一定會回歸問題的本質，好好探討。

    新北市議會第3屆第6次定期會今天起召開，由侯友宜進行施政報告；民進黨團議員鄭宇恩問侯友宜說，在前來議會的路上有沒有擔心民進黨議員對他進行杯葛，潑水、丟手機，問他怎麼看國民黨立委在立法院杯葛議事的表現。

    侯友宜說，大家就是好好地就事論事，大家理性探討，都是為國家做事，做得不好的，可以批評，攜手改進，相信每個人都願意合作，為國家好好做事，最後一定會回歸問題的本質，大家都是為國家做事，才會出來的，只要大家有共同的想法，再大的困難 都可以解決。

    鄭宇恩對侯友宜的說法反問說，是不是代表相信新北市在野黨的素質，好過立法委員的素質，她要提醒侯友宜，新北市有不少的補助款也在中央的預算中，如果一直沒有辦法進行議事，連新北市的預算也會受到影響。

    鄭宇恩說，侯友宜的態度要硬起來，呼籲國民黨籍立委停止這種焦土政策，新北市民也在看，希望侯友宜好好地去溝通一下，不要讓立法院的議事空轉，萬一預算沒有過，新北市的補助款受影響，就不能怪中央沒有給預算。

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