新北被質疑第二階段不蓋社宅 侯友宜：多元興辦、不一定要興建

國家住都中心興辦新北市2處社會住宅，今天舉行開工動土典禮，蔡英文總統出席致詞。（記者賴筱桐攝）

2021/09/30 12:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央日前點名新北市政府在第二階段社會住宅政策不興建社宅，國家住都中心在新北市板橋區興辦2處社會住宅，今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜出席活動，向與會的蔡英文總統喊話，市府會全力配合中央第二階段的3萬戶社宅計畫，但社宅應採多元興辦，不一定要興建，租金補貼也是另一種選擇。

侯友宜指出，新北市在第一階段社會住宅推動，由地方政府主導，2017年到2020年興辦1萬戶，已經在去年達標，明年元月最後一處動工的地點在板橋江子翠地區，將提供130戶，第二階段從今年開始到2024年，由中央主導，彌補地方量能不足，目標興建3萬戶，新北市一定會協助都市計畫變更、都市設計審議以及建照、使照的核發，全力配合、支持中央。

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侯友宜表示，新北市自行興建的9處社會住宅，約貸款163億元，償債需要近60年，負擔不小，市府會負起責任，讓社宅永續經營，但面對人口結構老化、少子化，必須全力推動都市更新，且多元興辦社宅，不一定要自己興建，包括租金補貼、包租代管都是很好的選項。

他說，新北市租金補貼高達3.2萬戶，戶數全國最多，民眾可以彈性靈活選擇自己需要的房子，包租代管目前房東參與意願不高，應思考提供誘因，鼓勵更多空屋釋出，蓋社會住宅成本很高，新北市利用建案回饋的土地自行興建，或是以獎勵容積的方式回饋社宅，政策應不斷滾動式檢討。

蔡英文當場回應，從侯市長的致詞內容，可以感受到新北市政府對社會住宅的重視，她也希望地方政府跟中央政府緊密合作，一起回應社會的期待，強化推動社會住宅的量能，希望穩定並快速達成設定目標。

內政部長徐國勇說，租金補貼在總統與行政院長蘇貞昌支持下，從過去6萬戶提升到現在12萬戶，翻倍成長，多數申請人只要合乎資格，都可以獲得補助，去年還超過12萬戶，政府撥出各項預算全力協助，他請侯友宜「放心」，12萬戶租金補貼政策將持續下去，政府會跟需要的朋友站在一起。

新北市政府日前遭中央質疑第二階段社會住宅政策不蓋社宅，新北市長侯友宜回應，社宅應採多元興辦，不一定要興建。（記者賴筱桐攝）

蔡英文總統（左）與新北市長侯友宜共同出席新北市2處社會住宅開工典禮，2人會後交換意見。（記者賴筱桐攝）

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