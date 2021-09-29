藍委杯葛爆衝突 柯文哲：不能30年前國會打架、現在還這樣幹

柯文哲今早出席翡翠原水管工程翡翠段隧道貫通活動。（記者蔡思培攝）

2021/09/29 10:55

〔記者蔡思培／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨到立法院進行施政報告並備詢，立法院國民黨團卻杯葛，並在蘇報告時發動數波推擠衝突。台北市長柯文哲今天表示，20、30年前台灣國會就是打架、像馬戲團一樣，但社會越來越沈著，不能30年前這樣幹，現在還是這樣幹。

柯文哲過去以一句「我不太想批評國民黨，有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張！」暗酸國民黨，他今早出席翡翠原水管工程翡翠段隧道貫通活動，會後也被問起昨天立法院打架一事。柯文哲原表示今天以翡翠水庫問題為主，不想談論政治口水，但又接著說，20、30年前台灣國會就是打架，還透過外國媒體傳播讓大家知道台灣立法院跟馬戲團一樣，當年這樣打老百姓可以忍受，但30年過去，他相信台灣人民會希望立法院就算有抗爭，應當不是那樣。

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柯文哲說，有人或許會講以前民進黨做不會被罵，現在國民黨做大家卻不是很喜歡，但他認為社會越來越沈著，不能30年前這樣幹，現在還是這樣幹。

今天也有媒體提問，台灣民意基金會最新民調指出，國民黨支持度19.3%，民眾黨有13.3%，民眾黨開始有追上趨勢、甚至可能取代國民黨。但柯文哲未正面回答，僅表示要認真工作，這還是差很多。也有媒體詢問，總統蔡英文聲望提高，是否是中國禁水果造成亡國感導致，但柯僅表示不曉得。

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