國民黨杯葛總質詢 洪申翰：無理由阻擋只為安撫深藍

立法院院會，國民黨立委堆倒備詢台抗議。（記者王藝菘攝）

2021/10/01 13:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團今天上午杯葛總質詢，並且把備詢台給翻倒，民進黨立委洪申翰表示，國民黨團在進行根本說不出目的的焦土戰，最惡質跟悲哀的是，沒有理由的大動作阻擋整個國會的運作跟監督，只為了安撫自己極端深藍支持者的不滿，把所有人莫名其妙都捲進國民黨扭曲情緒勒索裡。

洪申翰指出，在野黨對於國會程序中的法案跟政策有不同立場，所以用各種方式做議事攻防，要杯葛要阻擋要佔領，這都可以理解，過去也不是沒有例子，但讓人摸不著頭緒的是，那到底是為了什麼要焦土戰啊？國民黨立院黨團是為了要擋下什麼法案或政策嗎？其實沒有。

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洪申翰表示，國民黨根本講不出自己是要阻擋什麼法案或政策，只是不斷找各種言不成理的理由，要阻擋院會議事跟總質詢而已，他們也心知肚明，說得更白一點，9月25日國民黨黨主席選舉，證明國民黨內深藍族群認為現在國民黨運作太過軟弱，非常不滿，因此造就張亞中得票狂飆，雖然張亞中最後沒當選，但國民黨內這些鐵桿深藍不滿的壓力，已經表達得非常清楚。

洪申翰指出，所以國民黨這些講不出目的的議事杯葛，說穿了，就是做給自己黨內的鐵桿深藍交代而已，國民黨的委員其實私下也叫苦，經過黨主席選舉後，不拿出阻擾行政的強硬動作，回去會被這些深藍支持者「殺頭」。

洪申翰表示，國民黨連各黨委員們的總質詢都要阻擋跟杯葛，總質詢明明就是各黨派的委員們，能夠實質監督行政院長最重要的議事機會，連總質詢都要杯葛，所以小黨們怒了，覺得莫名其妙，到底國民黨杯葛、阻攔各黨以質詢監督行政院的議事程序要幹什麼？

洪申翰指出，極端深藍只佔台灣總人口數的一小部分，最大在野黨國民黨自甘讓這一小群的極端深藍綁架，只為了跟自己扭曲的群眾結構交代，而做出大家都看不懂的奇怪動作，這其實是你國民黨自己的事，而最惡質跟悲哀的是，沒有理由、沒有法案標的地大動作阻擋整個國會的運作跟監督，只為了去安撫自己極端深藍支持者的不滿，把所有人莫名其妙都捲進你自己的扭曲情緒勒索裡。

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