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    國民黨團擬「文攻」 柯建銘喊話：懸崖勒馬

    國民黨立委搶占議場官員席。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委搶占議場官員席。（記者王藝菘攝）

    2021/10/01 08:59

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今再邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，立法院國民黨團有別於日前的「武鬥」杯葛議事，今日提出高達190多案的增列討論事項，院會恐將上演曠日廢時的逐案表決。對此，立法院民進黨團總召柯建銘今受訪時呼籲，院會要處理很多國家重要的法案，呼籲國民黨懸崖勒馬。

    國民黨立委今早6點20分集結，7點議場大門一開準時魚貫進入場內，並搶占議場官員席；國民黨團提出高達190多案的增列討論事項等案，書記長陳玉珍稱要針對國人所關心的重大議題進行監督。國民黨立委賴士葆今早透過直播表示，國民黨提出195案，將以議事攻防進行「文攻」。

    對此，柯建銘8點10分在立法院議場後門接受媒體訪問時表示，照程序走，國民黨以及黨主席當選人朱立倫要回應，「這是你要的立法院黨團嗎？你的黨團如此破壞議事規則」，難道對得起選民，今天我們要談的不是一秒鐘或是一天議場的問題，要談整個立法院、國會的尊嚴，以及國家憲政自主，以及國民黨要不要質詢，這比較重要。

    柯建銘說，立法院現在的僵局，當然要協商、要談清楚要不要質詢，放棄質詢民進黨團也尊重，但總預算也還沒付委、還要備詢，大家需要談清楚，且五倍券預算也還在委員會，院會要處理很多國家重要的法案，呼籲國民黨懸崖勒馬。

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