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    首頁　>　政治

    姚嘉文：憲改小組似淪黨團提案後援會 外界期待討論大議題

    民進黨立委黃秀芳（中）、陳亭妃（左）今日舉辦「民主革新：憲政體制的再檢討」，邀請姚嘉文（右）等專家學者與談。（記者謝君臨攝）

    民進黨立委黃秀芳（中）、陳亭妃（左）今日舉辦「民主革新：憲政體制的再檢討」，邀請姚嘉文（右）等專家學者與談。（記者謝君臨攝）

    2021/09/30 16:50

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對憲改議題，交通部前部長林佳龍投書本報，呼籲總統蔡英文宜召開國是會議，凝聚社會與政治共識。對此，總統府資政、民進黨憲改小組召集人姚嘉文今日表示，國是會議不宜討論太複雜的問題，還有很多前置作業要做；他不客氣地說，我們現在有點像立法院民進黨團的提案後援會，但社會期待民進黨討論更大的問題，而非只有18歲公民權、廢考監這幾個案子。

    民進黨立委黃秀芳、陳亭妃今日與正常國家文化基金會政策中心共同舉辦「民主革新：憲政體制的再檢討」，邀請姚嘉文等專家學者與談，姚於會後接受媒體聯訪，針對憲改議題發表看法。

    姚嘉文表示，憲改有2個問題，一是目標，一是方法，國是會議就是方法之一，國是會議其實時間不會很長，通常概括成2個意見，大家來討論，裡面很複雜的話就有困難，像過去討論廢省問題就失敗了；國是會議不適合做複雜的討論，所以那時候總統直選時，最後只有2個選項，到底是要公民直選還是國民直選。

    「國民直選當然是在開玩笑」，姚嘉文指出，這包括所有中華民國國民，包括大陸和海外都有投票權，那在搗蛋，註定失敗，公民的話要有戶籍才可以，那時就2個意見，後來公民派贏，國民派輸。

    姚嘉文認為，現在憲法的問題，還沒有到要做國是會議的程度，國是會議不適合討論很複雜的問題，但這之前要做很多工作要做，前置要做好直到時機成熟，但「現在沒有在動啊！」，中央黨部也只有動18歲公民權、廢考監，至於國名、領土、地方制度等，都沒有討論。

    「我不客氣講，現在有點像立法院民進黨團的提案後援會」，姚嘉文說，我們不是立委，去就覺得很委屈，只討論他們的，民進黨不應該只討論立法院這幾個案子，外面期待民進黨討論更大的問題，但現在疫情這種情況，誰有興趣去討論，討論後還需要向民眾說明，到處演講，現在怎麼演講？

    姚嘉文說，現在憲改小組的分組會議都開完了。媒體追問是否10月底開大會？姚只說：「快了！」，他聽說各小組的版本都已經寫好了。

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