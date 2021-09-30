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    蔡英文比「OK」手勢 今早完成第二劑高端疫苗接種

    總統蔡英文今早完成高端第二劑疫苗接種。（記者塗建榮攝）

    總統蔡英文今早完成高端第二劑疫苗接種。（記者塗建榮攝）

    2021/09/30 07:44

    〔記者邱芷柔／台北報導〕總統蔡英文今天（29日）一早前往台大醫學院體育館，接種第二劑高端疫苗，依一般民眾施打流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，並由醫療團隊後續掌握身體狀況，全程也於臉書直播。

    總統在8月23日接種第一劑高端疫苗，今日上午完成第二劑接種。

    今天上午7點15分總統車隊準時抵達設在台大醫學院體育館的疫苗接種站，依照一般民眾施打流程，先由護理師為總統量測體溫，再前往醫師問診區，由醫師問診並向總統說明注意事項後前往注射區。

    此次負責替蔡總統施打疫苗的護理師，同樣由台大醫院護理督導長溫慧敏擔綱，護理師向總統說明即將要施打的是高端疫苗後，從小型冰櫃中拿出一整盒高端疫苗，並取出一劑交給溫慧敏，溫也特別在媒體前出示高端疫苗。

    總統接種疫苗時神情輕鬆，捲起左手臂袖子，隨後由溫慧敏迅速完成疫苗注射，台大醫療團隊包括院長吳明賢、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳等人均陪同在側，總統接種後也向醫護人員致謝，並向媒體出示疫苗接種黃卡，離場前總統還向媒體比出「OK」手勢。

    總統接種疫苗後由醫療團隊後續掌握身體狀況，副總統賴清德也接著蔡總統之後，預計於7點45分至現場，接種第二劑高端疫苗。

    總統蔡英文今早完成高端第二劑疫苗接種。（記者塗建榮攝）

    總統蔡英文今早完成高端第二劑疫苗接種。（記者塗建榮攝）

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