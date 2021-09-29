中國發布「全面小康」白皮書 卓冠廷：烏托邦式的詐騙教戰手冊

中國國務院新聞辦公室昨（28）日發表〈中國的全面小康〉白皮書，以實現「共同富裕」的社會主義本質要求。對此，卓冠廷今（29）日直指3大問題點，並表示，這本白皮書只不過是「烏托邦式的詐騙教戰手冊」。（資料照）

2021/09/29 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院新聞辦公室昨（28）日發表〈中國的全面小康〉白皮書，文中提及中國共產黨帶領中國人民拚搏，且不讓一人掉隊，體現了實現「共同富裕」的社會主義本質要求。對此，台灣智庫民調中心主任卓冠廷今（29）日直指3大問題點，並表示，這本白皮書只不過是「烏托邦式的詐騙教戰手冊」。

卓冠廷今日在臉書發文表示，中共近期大限電，產業民生大受影響，問題還沒解決，中共國務院新聞辦公室就發表了一份〈中國的全面小康〉白皮書，看完了以後就知道，「這是一本以小康為話術，自我催眠、理想國烏托邦式的詐騙教戰手冊」。

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卓冠廷表示，有趣的是，白皮書中說「全面建成小康社會，是中國共產黨的偉大光榮」，共產黨建黨百年，居然把「小康」當光榮大業，真的很敢講，這不是一個政府基本的工作嗎？

卓冠廷指出，中共的貧困標準比國際低一倍，若是以國際通用的中位數收入的6成來當作貧困的標準，農村中位數年收入為1萬4390美元（約新台幣40萬413元），換算貧困標準應該是年收入8634美元（約新台幣24萬247元），結果中共國務院自定的標準，居然是年收入4000美元（約新台幣11萬1303元）。

卓冠廷表示，習近平此舉只是想仿效毛澤東，因此習近平在今年2月25日宣布，現行標準下，農村貧困人口全部脫貧。卓冠廷指出，這就是中國自己喊爽，半年多過去，又喊出中國全面小康，可見習近平把「全面建成小康社會」當成他鞏固權力的手段，藉此欺騙中國人民，維持共產黨繼續獨裁的正當性。

卓冠廷說，要不是毛澤東搞過大躍進、文化大革命，中國付出了幾千萬人命的代價，還讓人民陷入赤貧；要不是中共拒絕真正的民主化改革開放，中國可能早就「脫貧」、「小康」，中國的經濟社會文化若能穩定發展，又怎會百年之後出現工廠、民生大限電，東北人怕冬天來被凍壞的恐懼中呢？

卓冠廷也說，中國特色社會主義就是努力結果全送給黨，過去20年中國人民勤奮工作下的回報，在習近平喊出「共同富裕」後，竟變成是要掏錢繳給黨，而這樣做並不會讓社會真的富裕，反倒造成現在中國經濟動盪，企業家紛紛「被離職」、恆大倒債的金融風暴將起，外資面臨不確定性，逐漸撤出中國。

卓冠廷最後表示，「不要看中共說了什麼，看中共做了什麼」，這〈中國的全面小康〉白皮書很可能是中國發現自己惹毛太多國家以來，最低姿態的文字了，但就「武漢肺炎甩鍋」、「戰狼外交」、「交換人質」等錯誤，死不認錯的中共，都讓世界各國不爽的程度升高，台灣和我們的朋友，自然更不可能相信這篇中共脫貧和民主化的好寶寶幻想文。

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