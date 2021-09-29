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    國共以「一中原則」九二共識交流 陸委會：否定我國家主權

    陸委會表示，中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，國共兩黨以此為前提交流互動，完全無法獲得台灣民意支持。（資料照）

    陸委會表示，中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，國共兩黨以此為前提交流互動，完全無法獲得台灣民意支持。（資料照）

    2021/09/29 20:40

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫在回覆習近平賀電提及，堅持九二共識和反對台獨，並強調「求同尊異」。針對國共兩黨要如何「求同尊異」？中國國台辦今日回應，願與國民黨在內的台灣各黨派、團體和人士，在堅持「一個中國原則」和「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上平等協商；陸委會批評，中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，國共兩黨以此為前提交流互動，完全無法獲得台灣民意支持。

    國台辦發言人朱鳳蓮今天說，朱立倫先生當選中國國民黨主席，習近平總書記向其發出賀電，朱立倫先生隨後覆電，雙方就在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上增進互信，加強交流合作，推動兩岸關係發展，造福兩岸同胞達成積極共識。

    朱鳳蓮宣稱，對於兩岸之間的差異，包括長期存在的政治分歧等，我們願與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和人士，在堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨的共同政治基礎上平等協商、對話溝通，尋求解決之道。

    對此，陸委會表示，北京當局持續對我軍事外交威嚇打壓，強迫我接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因，當前國際社會與台灣人民均已對此提出強烈質疑與反對。此外，中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，國共兩黨以此為前提交流互動，完全無法獲得台灣民意的支持。

    陸委會指出，政府堅定捍衛國家主權與台灣民主、維護台海和平穩定。唯有透過政府處理涉及公權力與政治議題的兩岸事務，才能確保國家最大利益。在野政黨從事任何交流事項必須合於政策與交流法規，應重視台灣民意對兩岸關係發展的堅持，不迎合中共主張，才能維護台灣尊嚴與整體利益。

    陸委會更呼籲，北京當局應放棄對台強加政治框架，正視兩岸現實，務實處理雙邊關係。

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