朱立倫轟「台中海線找不到的立委」 陳柏惟貼6點事實回嗆

朱立倫批評陳柏惟（見圖）「在台中海線找不到他」，陳柏惟在臉書表示不是事實。（資料照）

2021/09/29 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫今天（29日）拜會宜蘭縣議會期間，砲轟台中立委陳柏惟是「台中海線根本找不到的立委，一定要罷免掉」。對此，陳柏惟在臉書發文回擊，舉出6點事實，回嗆稱朱立倫「公然扯謊」。

陳柏惟在臉書表示，看到朱立倫攻擊他的新聞後，此事馬上在鄉親群組散播，每個人都在笑朱立倫，稱「這種公然扯謊的人可以當黨主席，國民黨前途堪慮」。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟說，他去年當選立委後團隊戰戰兢兢、如履薄冰，背負著眾人期待、也知道有人「虎視眈眈」，面對選民可說是「有求必應」，只有「做得夠不夠好」，不存在「沒有服務」的問題；在龐大的財務壓力下，還要由台灣基進黨補助款直接支援選區；他舉以下例子:

一、團隊大膽聘請25人服務選區

二、成立5個直營服務處可說是全國第一的服務團隊

三、車子平均日里程150公里，大日子還曾跑到300多公里

四、團隊油錢每個月要3萬6000以上，過年過節除疫情期間都會去市場

五、建立選服系統工作，跨區跨助理都能同步處理選服

六、總服務案件2900件，多少議員區里長說我們做太多搶了他們的工作

陳柏惟說，朱立倫砲轟他們沒有服務，離現實真的太遙遠。陳柏惟也批評，認為「朱立倫說謊」不意外，因為「說謊黨」就是選誰比較會說謊，「張亞中就是太老實說出追求國家統一才會選輸你，連我平常跑地方都聽到『挺Q換倫救亞中』的聲音，你可能要評估一下繼續說謊蹭聲量是不是好的政治手段。」

另外，陳柏惟諷刺朱立倫說找不到他，還在臉書上貼出服務處的地圖。

陳柏惟在臉書貼出自己服務處的地圖，藉此諷刺朱立倫說找不到他。（圖擷取自陳柏惟臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法