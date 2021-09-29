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    首頁　>　政治

    朱立倫稱共同決定賀電時間 民進黨諷：也共同決定反台獨？

    國民黨主席當選人朱立倫日前指稱「當選隔天收到中共賀電，是我與中共的共同決定」；圖為朱立倫29日出席台北感恩茶會謝票。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席當選人朱立倫日前指稱「當選隔天收到中共賀電，是我與中共的共同決定」；圖為朱立倫29日出席台北感恩茶會謝票。（記者張嘉明攝）

    2021/09/29 20:17

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對媒體今（29日）詢問國民黨主席當選人朱立倫指「當選隔天收到中共賀電，是我與中共的共同決定」一事，民進黨發言人顏若芳質疑，「朱主席當選人」和中國共同決定的事情究竟還有哪些？中共賀電中提到，要國、共兩黨「共謀統一」，朱立倫立刻回覆要「反對台獨」，是否也是雙方共同決定？

    顏若芳指出，「朱主席當選人」在選前大力指控競選對手張亞中的主張是「紅統」，還曾在公開辯論會批判簽協定協議或備忘錄可能違反兩岸人民關係條例，結果選後卻公然宣稱已與對岸達成「共同決定」？這是否自相矛盾？

    此外，顏若芳表示，「朱主席當選人」在跟對岸「共同決定」時，對於中共對台灣的各種無理對待與打壓，包括禁止水果輸陸、軍機擾台以及限縮中華民國台灣的國際空間等作為，是否表達台灣人民的抗議？還是只敢應和中共對台的打壓？

    顏若芳強調，在任何民主國家，各政黨「對內競爭，對外團結一致」應該是最基本的信條，然而「朱主席當選人」甫當選即選擇往自己口中的「紅統」路線靠攏，無論是為了聲量，或是藉勢壯膽，民進黨都認為這樣不會對國家有任何幫助，而這樣的政黨更不會得到人民支持。

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