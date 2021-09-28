被抓包自打臉！胡錫進怒喊「台蛙激動什麼？」反再被中網酸

胡錫進被中國網友諷「自打臉」。（圖取自微博，本報合成）

2021/09/28 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國多地大限電，引發民怨。曾嗆台灣今年5月大停電「太脆弱」的中國官媒環球時報總編輯胡錫進，當初譏台貼文也被中國網友挖出狠酸，也引發台灣網友譏嘲。對此，胡錫進惱羞成怒，表示中國網友挖出他舊聞「搞樂子」，那是中國網路的一種「消費」，「台蛙們跟著雞凍（激動）什麼？」沒想到，貼文PO出後，又被中國網友狂酸「壞事都能吹」、「人家停電提前通知，事後領導人還得道歉。我們倒好，上面想斷就斷，斷完還要誇自己一波」。

台灣今年5月13日大停電隔天，胡錫進見獵心喜，立刻在微博發文，批台灣重蹈2017年8月15日大停電覆轍，「台灣太脆弱了，沒有外來破壞，沒有黑客（駭客）攻擊，它自己時隔不到四年就這麼癱瘓一次。從外面如果稍動『手術』，它得亂成什麼樣？」

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不過，近日中國東北等多地大停電，胡錫進評論的態度卻緩和許多，而當初他發文批評台灣的貼文也被中國網友挖出，留言狠酸：「你現在尷尬不？」、「老雙標了」、「有種別刪」、「胡編腦子的精神分裂很嚴重」、「老胡會覺得尷尬嗎」。

對此，胡錫進28日指出，《自由時報》「樂開了花」，引用中國網友調侃他的帖子，圖文並茂稱他「被打臉」，報了513台灣大停電時他發文嘲諷台灣的一箭之仇。

「哈哈，『台獨』媒體現在連罵我們，都要靠大陸網友供料了」，胡錫進表示，東北限電限到老百姓的用電，網路上被罵是必然的，但這和台灣513、815停電是不同的，他質疑，從「國安角度」來看，是一樣的嗎？胡錫進更怒嗆：「大陸一些網友翻出老胡的舊帖搞樂子，那是大陸互聯網的一種消費，台蛙們跟著雞凍（激動）什麼？」

最後，胡錫進表示，中國電力裝機總容量是「22億千瓦」，是美國的兩倍，是台灣的將近50倍，「這邊有這邊的問題，但至少這些年沒出過全網或者大網的整體癱瘓」。胡還嗆，中國這22億千瓦就是壓死「台獨」的基礎。「大陸會在不斷解決問題中前進，這邊的事，哪輪得著台獨媒體置喙嘲笑？」

沒想到，胡錫進文章PO出後，又被中國網友留言狂酸：「老胡啥都能吹？壞事也吹？」、「我們人口可不只台灣50倍」、「老胡真的牛逼，台灣停電自吹一波倒也罷了，可大陸停電怎麼還能自吹自擂呢？人家停電提前通知，事後領導人還得道歉。我們倒好，上面想斷就斷，斷完還要誇自己一波」、「老胡說得對，不光是裝機總容量灣灣無法企及，就是停電的範圍和跨度，甩灣灣十條街都不止。我們有些地方能限電限到三月春暖花開，灣灣能麼？」

有專家指出，東北之所以限電的原因，與煤炭現在價高量少、用電量大增、還有東北電力企業嚴重虧損有關，對於中國東北對民生限電，引爆民怨，吉林省長韓俊表示，將加緊推進購買俄國煤、印尼煤和蒙古煤因應。

胡錫進PO文怒喊：「台蛙們跟著雞凍（激動）什麼？」（擷取自胡錫進微博）

胡錫進PO文後又被酸。（擷取自胡錫進微博）

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