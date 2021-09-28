打臉！昔笑台灣停電 胡錫進舊文被中國網民挖出狂酸

胡錫進被中國網友諷「自打臉」。（圖取自微博，本報合成）

2021/09/28 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒環球時報總編輯胡錫進5月13日台灣大停電時曾狠嗆台灣「太脆弱」，近日中國多地卻陸續宣布大範圍限電、不定期斷電，供電單位還聲稱電網有崩潰危險。如今，胡錫進當初貼文也被中國網友挖出，留言狂酸「說得好」、「尷尬了吧」、「有種別刪文」。

5月13日，高雄興達發電廠因為人為疏失跳機，導致電網自動保護機制啟動，部分用戶停電，台電公司評估短時間內無法立即復電，當天下午3時起緊急分區輪流停電，直到晚間8點才恢復，影響全台逾百萬戶。

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513大停電隔日，胡錫進見獵心喜，立刻在微博發文，批台灣重蹈2017年8月15日大停電覆轍，「台灣太脆弱了，沒有外來破壞，沒有黑客（駭客）攻擊，它自己時隔不到四年就這麼癱瘓一次。從外面如果稍動『手術』，它得亂成什麼樣？」

當時，胡錫進還說，大停電是很嚴重的管理事故，台灣人口還沒有上海多，「大陸哪個發達省或者超大城市如果隔四年無緣無故出一次大停電，想想看得成多大笑話」。胡錫進指出，「由此可以想見，台灣的繁榮有很大程度是在吃老本，治理已經很有些敗絮其中了」。

不過，中國東北23日起開始大停電，胡錫進26日發文評論，但態度相對溫和許多。他說，「相信出現這種局面是多因造成的」，並稱，遇到這種事，「想都可以想到當地政府該有多著急」，希望地方政府強化與公眾溝通，「有的基層政府不太擅長表達和溝通，導致了誤解」，但在網路時代，或者說溝通好就是把事情做好很重要的一部分，有時地方政府遇到難以克服的困難，他相信，「只要誠懇與公眾說明白了，大家至少會有部分的理解」。

而在中國各地陸續開始限電後，許多民眾也不堪停電之苦，胡錫進過去批評台灣停電的貼文也被中國網友挖出，留言狠酸「你現在尷尬不？」、「老雙標了」、「有種別刪」、「胡編腦子的精神分裂很嚴重」、「老胡會覺得尷尬嗎」、「有點兒尷尬」、「現在我們也停電停水了」、「刪了吧」、「哎呀胡編怎麼辦我們也停電了」、「大型雙標現場」。

中國官媒環球時報總編輯胡錫進曾在今年5月13日台灣大停電時，狠嗆台灣「太脆弱」。如今，他當初貼文也被中國網友挖出，留言狂酸「說得好」、「尷尬了吧」、「有種別刪文」。（擷取自胡錫進微博）

在中國開始限電後，胡錫進這篇微博也被中國網友挖出，留言狠酸。（擷取自胡錫進微博）

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