吳釗燮：外長訪華府是台美可討論議題

外交部長吳釗燮今天上午應邀在史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）「確保台海和平」年度線上研討會發表專題演說。（外交部提供）

2021/09/28 19:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今天（28日）上午和美國史丹福大學胡佛研究所年度研討會連線，發表專題演說。吳釗燮強調，台灣將持續保持警戒、強化防衛、與夥伴合作、確保台海和平。吳釗燮在提問環節中並提到，外長訪問華府也是台美可討論的議題之一。

吳釗燮今天上午應邀在史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）「確保台海和平」年度線上研討會發表專題演說。活動由史丹福大學資深研究員戴雅門（Larry Diamond）主持，與會聽眾踴躍發問，吳釗燮逐一回應。與會人員包括美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）及AIT前處長酈英傑（Brent Christensen）、台灣研究專家簡淑賢（Shirley Kan）及祁凱立（Kharis Templeman）等人。

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美國國務院今年4月發布新對台交往準則，鬆綁雙方官方接觸。惟據了解，新準則是針對國務院和美國海外駐館人員，並不涉及更高層的來往；美國長年對台灣設有「五黑名單」限制，禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五官銜的政治人物訪問華府。

吳釗燮和國安會秘書長顧立雄9月中旬赴美進行會談時，也是在華府鄰近的馬里蘭州首府安納波利斯與美方召開會議。

吳釗燮在今日演說的問答環節中，回應聽眾提問表示，台灣盼與美國深化在經貿、安全及政治層面的關係，特別希望與美國簽署雙邊貿易協定（BTA）和數位貿易協定（DTA），吳也罕見正面提到，外交部長訪問華府，也是台美可以討論的議題之一。

吳釗燮在專題演說中強調，中國政府無時無刻不對台灣施加軍事與安全脅迫，包括進行灰色地帶戰術、影響力操作、假訊息攻勢、資安攻擊、混合戰與滲透工作；同時發動無聲的外交戰，企圖掠奪我國邦交，甚至扭曲聯合國大會第2758號決議，將台灣排除在許多重要國際組織門外。

吳釗燮也闡述，近來我國更面臨各公私營組織、航空公司與國際競賽不當稱呼我方，矮化我國名稱。台灣親身見證，中國的擴張主義進一步走向全球戰略競爭，從香港及新疆情勢，到東海、南海、印太及歐洲等地區。

吳釗燮進一步指出，這種競爭態勢也延伸到經貿層面。中國9月16日正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），或可能意在阻止台灣參與，更可能意在防止美國重返此項區域經貿協定。因中國政府一向將貿易視為武器，認為CPTPP不能成為美國手中對抗中國的工具。

吳釗燮並提及，我方也深刻體會，中國與俄羅斯等聯手欺凌東歐國家，如立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭等國家都勇於對抗威權體制的威脅，並願意深化與台灣往來，已有不少歐洲友人呼籲歐盟與北約應保護其會員國免受無良國家的威脅。

吳釗燮重申，多年來，台灣作為世界良善的力量，與歷任美國政府密切合作，參與北韓制裁、反恐、促進宗教自由、民主與人權等領域的交流，並在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，與美、日在印太地區推動各種合作；我國未來將持續與理念相近夥伴深化各範疇的合作。

外交部長吳釗燮今天上午應邀在史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）「確保台海和平」年度線上研討會發表專題演說。（外交部提供）

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