為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    宏都拉斯聯大發言未提台灣 外交部：致函UN秘書長表達支持

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    2021/09/28 12:59

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆聯合國大會總辯論甫結束，台灣15個友邦中，除了作為觀察員的教廷和宏都拉斯，計有13友邦在今年聯大發言挺台。外交部今說明，宏都拉斯已致函聯合國秘書長古特雷斯，表達支持台灣有意義地參與國際組織。身為聯合國會員國的我國14個友邦，今年全數以聯名或個別方式為台灣致函發聲。

    我國友邦帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森及格瑞那丁、海地、吐瓦魯和尼加拉瓜等13國，一週以來陸續在聯大總辯論演說中為台灣發聲。

    針對宏都拉斯發言未提及台灣，外交部發言人歐江安今天在例會上表示，宏都拉斯雖然沒有在總辯論執言，但已經致函聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres），表達支持台灣有意義參與國際組織。歐說，對於友邦以各種方式展現對台灣參與國際事務的支持，我們都尊重並感謝。

    歐江安也補充，宏都拉斯總統葉南德茲22日在聯大總辯論的演說，主要說明宏都拉斯打擊毒品走私及國內內政的施政成果。歐江安強調，宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國邦誼友好穩固。建交80年以來，各項嘉惠人民福祉的合作計畫，普遍獲得宏國朝野肯定。

    至於教廷，歐江安表示，教廷是聯合國觀察員，我方依例未洽請教廷在總辯論發言。

    除了大會發言，歐江安也指出，聯合國會員國的14個友邦，今年全數以聯名或個別方式為台灣致函古特雷斯，強力主張台灣人民不應被遺漏，台灣的貢獻更不應被忽視。信函強調台灣自全球疫情爆發起，就對世界各國提供人道援助，是全球落實「永續發展目標」（SDGs）的負責任及建設性夥伴。

    信函也說，聯合國持續錯誤詮釋聯大第2758號決議，將台灣不當排除於聯合國體系外。且台灣人無法持護照進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動，至為不公。信函指出，包括台灣在內所有人的聲音，都應被世界聽見，籲請聯合國秘書長將台灣納入聯合國體系，確保台灣有權以平等、有尊嚴方式參與SDGs相關會議、機制及活動。

    此外，根據外交部統計，阿根廷、加拿大、智利、史瓦帝尼、愛爾蘭、義大利、秘魯、俄羅斯、南非、瑞典、烏拉圭、英國、美國等13國國會議員，以友台動議提案、簽署聯合聲明、致函聯合國秘書長或該國外長及駐聯合國常代、與台灣駐外大使聯名投書、社群媒體發文等方式，展現對我國聯合國推案的聲援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民團譴責中國和國民黨 堅持「台灣」入聯和加入CPTPP
    2021/09/28 10:54

    民團譴責中國和國民黨 堅持「台灣」入聯和加入CPTPP
    聯大總辯論結束 13友邦＋日本發聲挺台
    2021/09/28 10:00

    聯大總辯論結束 13友邦＋日本發聲挺台

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    聯大總辯論第5日 5友邦總理輪番為台灣發聲
    2021/09/26 09:16

    聯大總辯論第5日 5友邦總理輪番為台灣發聲
    日相菅義偉聯大發言 挺台參與WHA
    2021/09/26 05:30

    日相菅義偉聯大發言 挺台參與WHA
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播