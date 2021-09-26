日相菅義偉聯大發言 挺台參與WHA

聯合國大會總辯論進入第四天，我國友邦巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯三國領導人皆呼籲聯合國應落實普遍性原則，將台灣納入聯合國體系。圖為巴拉圭總統阿布鐸預錄影片發言。（美聯社）

2021/09/26 05:30

聯大總辯論第四天 巴拉圭等三友邦接力為我發聲

〔編譯茅毅、記者吳書緯／綜合報導〕日本首相菅義偉於美東時間廿四日在第七十六屆聯合國大會總辯論中發表預錄演說，他特別為台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）發聲，強調「在因應全球衛生問題上，不能製造地理上的空白」。

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廿四日為聯合國大會總辯論的第四天，我國友邦巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯三國領導人也呼籲聯合國應落實普遍性原則，將台灣納入聯合國體系。本屆聯大總辯論，已有友邦七國為台灣發聲。

菅義偉：全球衛生

問題 不能製造地理空白

根據日本共同社報導，菅義偉透過預錄影片，在廿四日的聯合國大會發表演說，表明將對改革世界衛生組織（WHO）的討論做出積極貢獻的想法。

菅義偉特別提到，「在因應全球衛生問題上，不能製造地理上的空白」。共同社認為，菅義偉是為台灣發聲，推動台灣在北京反對下以觀察員身分參與WHA。

友邦方面，巴拉圭總統阿布鐸同樣透過預錄影片以西語發言，指出「普遍性是聯合國的基本原則，在此基礎上，我們支持將台灣納入聯合國體系。」

親自出席的貝里斯總理布里仙紐則表示，多邊體系必須具備包容性，以集結各國力量，並在最需要協助的領域加強國際合作。

布里仙紐說，貝里斯與台灣的外交關係立基於民主、自由、人權及法治等共享價值，並自此邦誼受益匪淺。台灣提供貝里斯重要醫療物資及財政資助，協助其建立防治武漢肺炎及疫後復甦重建的能力。

布里仙紐強調，貝里斯支持將台灣納入聯合國及其專門機構，這不僅能進一步加強全球合作與夥伴關係，更能體現聯合國的普世性原則。

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯透過預錄影片表示，「不能不提及我們親愛的朋友中華民國（台灣）」，應讓台灣參與國際社會；台灣在許多領域取得重大成就。

哈里斯說，堅信台灣在國際發展策略中持續扮演重要角色，台灣已證明自己是衛生領域的重要合作夥伴，聖國與世界各國都親眼見證台灣卓越的防疫表現，並期待看到台灣被納入聯合國體系及其相關會議、機制與活動。

日本首相菅義偉於美東時間廿四日在聯合國大會總辯論中發表預錄演說，強調「在因應全球衛生問題上，不能製造地理上的空白」。（美聯社）

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