藍營批「舉債2.2兆」民進黨駁斥：國民黨造謠債務數字

針對藍營批評總統蔡英文執政期間舉債2.2兆，還用特別預算規避舉債數字。民主進步黨今（27）日發文駁斥此說法。（教育部提供）

2021/09/27 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕針對藍營批評總統蔡英文執政期間舉債2.2兆，還用特別預算規避舉債數字。民主進步黨今（27）日發文駁斥此說法，並表示，國民黨造謠債務數字，「民進黨不僅抗疫，更還債455億」。

政院：馬增債1.7兆 蔡政府僅3110億元

行政院晚間也指相關論述的數字有謬誤，事實上，總統蔡英文上任5年多來，僅新增負債新台幣3110億元，遠低於馬政府時期所增加的1兆7324億元負債。

請繼續往下閱讀...

民主進步黨今日在臉書發文表示，國民黨造謠「政府舉債近2兆」，相關數據明顯錯誤。民進黨表示，事實上，馬政府8年增加「1兆7344億」債務，民進黨5年多來僅增加「3110億」，若排除疫情相關債務，還替馬政府「還債455億元」。

民進黨指出，自蔡英文總統上任以來，截至2021年8月底，政府實際債務未償餘額為5兆7098億，5年多來僅增加3110億元，若排除因應疫情的特別預算3565億元，債務還會淨減少455億元，等於蔡政府還替馬政府還債455億元。

民進黨直指，國民黨曲解債務數字，應該想想，為什麼馬英九前總統執政8年，經濟搞不好、633政見跳票、債務表現也很差，8年內暴增了1.7兆的負債？

民進黨說，在全球因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，以及後續的紓困、振興，各國債務都有不同程度的上升；台灣不僅防疫成績全球有目共睹，經濟也逆勢成長，是政府改善國家的財政體制，懂得合理掌握國家財政的狀況才有的結果。

民進黨最後表示，國民黨故意在立法院審預算前，惡意曲解政府舉債，就是企圖要杯葛各種預算，「我們呼籲國民黨應理性監督，不要擅自造謠，企圖影響立法院審查預算」。

針對藍營批評民進黨執政期間舉債2.2兆，還用特別預算規避舉債數字。民主進步黨今日發文駁斥此說法。（圖擷取自「民主進步黨」臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法