黑鷹夜搜構改報價太貴 空軍請美方提供新機報價

立法院外交及國防委員會27日邀請國防部長邱國正報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

2021/09/27 13:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍1架黑鷹直升機去年元月2日失事殉職，致使前參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，為強化飛安與能力，空軍原有意改裝5架黑鷹直升機夜搜能力等，不過，空軍參謀長黃志偉今日表示，由於美方報價已超過當初協商的預算，因此目前朝另案進行，已請美方改提增售夜搜黑鷹直升機的報價。

國軍原向美採購60架黑鷹直升機，但考量搜救功能，因此撥15架給空軍救護隊、15架給內政部空勤總隊，由於上述2單位各失事1架，現我國共存58架。

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立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正業務報告、備詢，民進黨立委蔡適應關切，黑鷹直升機相關構改進度為何？黃志偉表示，針對黑鷹直升機改裝夜搜能力，由於美方報價超過當初協商預算，因此目前朝另案進行，已請美方改提增售夜搜黑鷹直升機的報價。

另外，由於F-5戰機去年、今年數度失事，國軍正採購馬丁貝克公司生產Mk16彈射椅，蔡適應關切此案進度，黃志偉表示，此案已與廠商完成簽約，備料進度、生產測試已由代理商進行中，一切順利，預計年底可按原本計劃交付第一具座椅，規劃明年全數更換完畢，共有70具座椅，安裝於45架F-5戰機。在軍方爭取下，全案已比原訂期程提前12個月。

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