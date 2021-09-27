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    居住正義「第三條路」 花敬群：鎖定旅館轉做社會住宅

    內政部次長花敬群今日表示，許多旅館受疫情影響難以經營，初步鎖定與旅館業者合作，轉軌為社會住宅。（記者陳鈺馥攝）

    內政部次長花敬群今日表示，許多旅館受疫情影響難以經營，初步鎖定與旅館業者合作，轉軌為社會住宅。（記者陳鈺馥攝）

    2021/09/27 11:31

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為落實居住正義，民進黨政府正興建社會住宅，以及推動包租代管，內政部次長花敬群日前透露，正在準備「第三條路」，將現有私有房屋做為未來社會住宅標的。花敬群今日在立法院內政委員會進一步說明，許多旅館受疫情影響難以經營，初步鎖定與旅館業者合作，轉軌做為社會住宅。

    對於內政部正在準備「第三條路」具體內容，花敬群解釋，因肺炎疫情關係，這幾年旅館業者真的經營很辛苦，預估未來2、3年會有很多旅館業經營不下去，內政部已與旅館公會溝通，初步鎖定與旅館業者合作轉做社會住宅3年至5年，可解決社宅需求，也幫助業者度過難關。

    花敬群指出，「我們希望他們直接來跟政府合作」，希望透過用政府直接興辦，但實質上是他們的資產，大家一起合作的方式，將旅館轉軌為社會住宅，可能度過3年或5年，在這段時間還是有穩定的收益。已經跟一些公會做第一輪溝通，其實大家是非常期待。

    民進黨立委羅美玲今質詢問及，營建署去年3月28日就發布民間參與興辦社宅說明，但迄今仍沒有收到任何申請？花敬群表示，民間興建社宅當然對有幫助，但土地取得、租金的誘因仍不足以達到民間期待的報酬率，透過包租代管會是比較務實方式。

    此外，民進黨立委王美惠質詢問，有縣市不想興建社會住宅，她無法揣測原因，但是嘉義市民希望有社會住宅，嘉義市有兩塊地何時要招標？因為近期有很多鄉親聽聞是否不要在興建了；花敬群回應，8月27日工程已公告上網，11月會開始招標。

    王美惠指出，這代表已經在動了，準備要做了社會住宅，中央不是耍嘴皮，並不是光說不練。還有嘉義東區不能沒有社會住宅，但是要找土地比較不容易，目前找到土地了嗎？花敬群說，目前有幾塊地，但還是沒有辦法確定。王美惠建議，有時間應去嘉義市找黃敏惠市長，應可很快解決問題，市長也有意願。

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