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    獨家》擬借鏡日、越 農委會：申入CPTPP將提高彈性降稅模式

    台灣申請加入CPTPP，因應對農產品可能造成的衝擊，農委會擬效法日本越南 提多種降稅模式、延長降稅期至少15年。（路透）

    台灣申請加入CPTPP，因應對農產品可能造成的衝擊，農委會擬效法日本越南 提多種降稅模式、延長降稅期至少15年。（路透）

    2021/09/27 03:00

    相關新聞請見：

    農委會祭7大策略 加入CPTPP估5年後農產外銷可增500億元

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會已盤點20項敏感農產品，爭取CPTPP關稅配額（TRQ）或特別防衛措施（SSG），未來展開談判時，也規畫循日本、越南等國模式，就農產品爭取較高彈性的降稅模式以及至少15年以上的降稅期。

    CPTPP目前共有11個會員國，分別為日、加、紐、澳、星、越南、墨、祕魯、馬來西亞、汶萊、智利；依農委會統計，台灣農產品去年出口CPTPP會員國的總額達15.7億美金（約台幣435億元），占我國農產品出口總值的32.1%；自CPTPP會員國去年進口的農產品產值約41億美金（約台幣1140億元），占農產品進口總值的26.7%，不過CPTPP會員國每年有2200億美金（約6.1兆台幣）的農產品進口需求。

    農委會主委陳吉仲表示，若加入CPTPP整體將有助我國農產品外銷，如去年外銷日本的毛豆產值近台幣20億元，但要課6%關稅，若免除關稅，更有利我國毛豆和輸日0關稅的泰國毛豆競爭；香蕉外銷日本去年產值達逾台幣1.5億元，則要課20到25%的關稅，但我國在日香蕉的主要競爭對手菲律賓，關稅比台灣低許多。

    農委會欲爭取TRQ或SSG的20項農產品包含稻米、花生、紅豆、大蒜、乾香菇、乾金針、椰子、檳榔、鳳梨、芒果、香蕉、柚子、柿子、桂圓肉、東方梨、液態乳、雞肉、豬肉、動物雜碎、鹿茸。該會國際處處長林家榮表示，CPTPP各會員國0關稅比例不等，如日本為78.2%，並搭配34種降稅模式、最長降稅期為21年；越南的0關稅比例為98.4%，看似較高，但搭配有23種降稅模式、最長降稅期16年，未來談判最希望循日本模式，有最高降稅模式組合跟降稅期，或朝越南模式，雖降稅幅度高，但降稅模式多元，保留選擇彈性。

    林家榮補充，加入CPTPP後，除毛豆、香蕉外銷更有競爭力外，水果如鳳梨、芒果、荔枝，養殖水產品如台灣鯛、石斑魚，花卉如蝴蝶蘭、洋桔梗等，糕餅如鳳梨酥、茶葉、禽蛋等目前都被課關稅的農產品，若未來談判中可爭取外銷會員國0關稅，對外銷將大有助益。

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