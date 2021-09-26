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    日駐台代表拜會高市府 陳其邁：盼支持台灣加入CPTPP

    日本台灣交流協會泉裕泰代表今拜會陳其邁市長，兩人暢談防疫、台日城市交流等議題。（高市府提供）

    日本台灣交流協會泉裕泰代表今拜會陳其邁市長，兩人暢談防疫、台日城市交流等議題。（高市府提供）

    2021/09/26 21:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，今午後專程拜會高雄市長陳其邁，泉代表展現流利中文，與陳其邁暢談防疫、城市交流及推動台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等議題，強調會盡最大努力推動台日關係。

    陳其邁首先對日本政府在台灣疫情嚴峻之際多次捐贈疫苗感念在心，疫情之下高雄與日本也保持良好互動，如近期與友好城市熊本縣知事蒲島郁夫進行視訊會晤、日前與京都市簽署「高雄協定書」等。

    此外，高雄也全力保存包含高雄驛、逍遙園等日本歷史建築物，奈良美智特展正在高雄市立美術館展出，顯示雙方關係密切，希望泉裕泰代表將高雄當作第二個家。

    陳其邁進一步指出，台灣正式遞交加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，也希望日本政府和泉代表支持，相信對台日雙方經貿、區域經濟整合與繁榮有所加分。

    泉代表則強調，上任時就將推動台灣參與CPTPP設定為任務，會盡最大努力，也會持續致力推動台日關係。

    泉代表同時指出，陳其邁市長推動防疫政策成效卓著，民調也得到良好評價，更感謝高雄市府一直以來、對高雄日僑及日本企業提供的照顧和協助，讓日人可以安心在高雄發展。

    他也注意到高雄正全力推動5G AIoT及半導體等高科技產業，將協助有意投資廠商來高，陳其邁表示歡迎，強調若有需求、市府都會全力協助。

    泉代表說明，日本台灣交流協會將今年訂為「日台友情年」，相信雙方友好的關係在明年也將持續；也感謝高雄市政府合作推出「日台友情x高雄」系列各項活動。

    陳其邁回顧過去訪日情形，表示日本向來是台灣人喜愛的旅遊勝地，期望明年春天疫情趨緩恢復正常觀光交流，進一步推動雙邊關係。

    高雄市長陳其邁與日本台灣交流協會代表泉裕泰相見歡。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁與日本台灣交流協會代表泉裕泰相見歡。（高市府提供）

    市府團隊與日本台灣交流協會泉裕泰代表訪團一行合影。（高市府提供）

    市府團隊與日本台灣交流協會泉裕泰代表訪團一行合影。（高市府提供）

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